El PSOE de Badajoz considera que Gragera "no tiene abuela" tras su balance de fin de curso

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado, tras el balance de fin de curso realizado este miércoles por el alcalde, Ignacio Gragera, que éste "no tiene abuela", así como que es "evidente" que "no hay quien le tosa" y que está "henchido en una arrogancia y prepotencia indisimulables y convencido de que todo lo hace bien".

En este sentido, ha sostenido que el alcalde hace balance dos veces al año, en Navidad y antes de hacer las maletas e irse de vacaciones en agosto, y que "no debe tener abuela, todo en él es autopromoción". "Gragera se siente ya 'pata negra' del PP. Incluso puede dar lecciones particulares de 'buen pepero'", ha añadido, además de indicar que "es evidente que busca distanciarse de las políticas que practicaron Celdrán y Fragoso".

"Escuchándole se desprende que ha llegado para salvar a Badajoz de las viejas y rancias políticas del PP y para impulsar lo que ellos no hicieron. Eso sí, en su balance ignora lo negativo de su gestión y desdeña la autocrítica", ha remarcado, junto con que los concejales del PP "hacen escucha activa y no admiten que les cuestione nada", "de ahí que el alcalde lleve tan mal y sea tan intolerante con la crítica del PSOE".

"Al final de la rueda de prensa solo le ha quedado darse unos besos de lo bueno que es", ha señalado el Grupo Socialista en una nota de prensa en la que ha considerado que "el mayor éxito" de Gragera en el curso político que finaliza ha sido la "cascada" de privatizaciones de servicios municipales que ha realizado en detrimento de la plantilla municipal y sin reducir las liberaciones del equipo de gobierno, y que "es directamente proporcional, a más privatizaciones, menos inversiones. Sin matices".

Asimismo, "el mayor fracaso" es su "impericia política" para aumentar el tejido industrial de la ciudad, cuyo expediente tiene "en blanco" tras tres años en la Alcaldía de Badajoz; y ante lo que ve "vital" captar industrias y que hay que salir a buscarlas, pero que "el quietismo" de Ignacio Gragera en este sentido es "muy preocupante" y los socialistas de Badajoz temen que el alcalde no sepa cómo gestionarlo, ni tenga los mejores contactos en los centros de decisión.

Así, el PSOE exige una "reacción inmediata", a la par que ha detallado que, para Gragera, "ya no son urgentes" las inversiones de la Junta de Extremadura en la ciudad. "Ni una crítica a Guardiola y eso que no ha invertido nada en la ciudad hasta ahora", ha dicho.

También ha sostenido que Gragera "es ahora un alcalde servil, indulgente y comprensivo ante la cicatería presupuestaria de la administración regional" respecto a la ciudad y que en su balance ni mencionó a Amazon, ni la piscina de la Margen Derecha, ni el "inacabado" parque en El Gurugú, como tampoco hay "rastro" de los proyectos anunciados en noviembre pasado y que suman varios millones o no ha mencionado El Pico, ni el sexto puente, ni la obra del Conventual, ni El Campillo, ni el "desastre" de las frecuencias del bus.

Tampoco el Molino de los Moscoso, ni la terminación de la recuperación de la zona de la riada, ni sobre el viejo COC (Centro de Ocio Contemporáneo), ni sobre el albergue juvenil o sobre transparencia, participación ciudadana o el presupuesto bianual, ha criticado.

Un balance "pobrísimo" en cultura y en deporte, en el que dice que "por fin" se arreglará el campo de La Picuriña, "pero sin reconocer que fue el PP, también él, que durante años se lo dejaron arruinar" u "otro tanto" con el pabellón de Antonio Domínguez, "olvidado a su suerte por el equipo del PP".

Finalmente, el PSOE ha sostenido que en "muchas cosas en las que ahora se ponen medallas" como el arreglo de fuentes, jardines o rotondas, "la gestión del PP fue la culpable de la dejadez" o que se ha puesto la "medalla" de la estación de bombeo, "pendiente desde hace 12 años, como mínimo". "Todos los proyectos que ha citado han acumulado un retraso colosal que parece no importar al señor alcalde. Del 70 por ciento de esos proyectos que ha mencionado se hablaba ya hace ocho años", ha concluido.

El servicio de alquiler de bicis no funciona, según el PSOE

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha pedido en otro comunicado la rescisión del contrato con la empresa que gestiona las bicis, ya que los problemas que se han venido produciendo en los últimos meses en este servicio de préstamo de bicicletas desde que se renovó la adjudicación "siguen ahí", "no puede seguir así" y "hay que tomar medidas".

En su opinión, la adjudicataria "ha sobrepasado el límite y no da un servicio acorde a lo que cobra" y, por eso, pide rescindir el contrato porque está siendo "un fraude a los intereses del ayuntamiento y de la ciudad", tras lo que ha afeado que las bases o no tienen bicis o no se pueden coger las que hay físicamente o que en los tres últimos días hay muy pocas bicicletas disponibles y, por ejemplo, el martes 30 "tan solo" había cinco para el todo Casco Antiguo y, además, "muy desperdigadas".

Los socialistas se mantienen en la idea de que la plantilla "no es la que debía ser" y que, a la misma, le está afectando el periodo vacacional. Así, han criticado que a este respecto SIE 2000 S.L. "sigue los pasos de su 'hermana' Tubasa", donde para hacer el menor número de sustituciones posibles por vacaciones se han modificado las frecuencias de los autobuses urbanos, para "ahorrarse" 22 conductores y que es algo que "paga" la ciudadanía pacense.

Finalmente, el PSOE ha sostenido que todo esto pasa porque "no hacen su trabajo" en la Concejalía de Transportes y no hay supervisión "en absoluto", y que espera que "tantas anomalías tengan su correspondiente requerimiento a la empresa para argumentar la rescisión".

También ve "evidente" que, si se han trasladado a la empresa las correspondientes advertencias, "esta ha hecho caso omiso de manera reiterada" cuando "la situación es insostenible", y ha concluido que el equipo del PP "tiene que hacer algo más que estar cruzado de brazos, por muy de su órbita que sea la empresa".