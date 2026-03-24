Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en Badajoz

Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en la ciudad de Badajoz, concretamente en la calle Máquinas, calle transversal a Padre Tacoronte, en la barriada del Progreso. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 8 de la tarde de este pasado lunes.. La policía ha recibido llamadas de los vecinos alertando de detonaciones en la fachada de una de las viviendas.

Por el momento no se han producido detenciones ni hay heridos. Se trata del cuarto tiroteo en dos semanas en Badajoz, en todos los casos sin personas heridas. Este incidente, sin embargo, no se sabe si tiene relación con los tres anteriores que sí se investigan como un enfrentamiento entre familias del Cerro de Reyes y San Roque.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Policía, que acordonaron la zona, así como de la Científica, que ha llevado a cabo la inspección técnico policial en el lugar, donde se han registrado daños materiales pero no personales y por el momento no se han producido detenciones.