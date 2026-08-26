Pacma pide a la Junta información sobre cerdos vietnamitas alojados en el Centro de Protección Animal de Badajoz

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha presentado alegaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la "falta de respuesta" de la Junta de Extremadura a una solicitud de información relacionada con dos ejemplares de cerdo vietnamita alojados en el Centro de Protección Animal de Badajoz.

La solicitud fue registrada oficialmente el 1 de marzo de 2026 y, según indica en nota de prensa Pacma, la Dirección General de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural habría atribuido la ausencia de respuesta a "problemas internos de comunicación y remisión del expediente dentro de la Administración autonómica".

Sin embargo, estas "disfunciones administrativas" para la formación no pueden eximir a la Junta de Extremadura de su "obligación legal de tramitar y resolver las peticiones de acceso a información pública".

Así, las alegaciones se centran en las competencias administrativas sobre los animales afectados. Aunque la Dirección General señala que la gestión de los centros de protección animal corresponde a los ayuntamientos, Pacma subraya que el cerdo vietnamita está catalogado como especie exótica invasora por el Real Decreto 630/2013, considerando que la Junta de Extremadura, como autoridad autonómica competente en materia de medio ambiente y biodiversidad, "debe ejercer funciones de autorización, tutela y control sobre estos ejemplares".

Además, argumenta que la normativa permite que los centros municipales acojan estos animales "únicamente de manera excepcional y bajo la autorización y el control de la autoridad autonómica competente".

De este modo, Pacma ha solicitado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que desestime los argumentos formales y competenciales presentados por la Dirección General, declare el incumplimiento de la obligación de responder, e inste a la Junta de Extremadura a entregar íntegramente la información solicitada sobre los ejemplares alojados en el Centro de Protección Animal de Badajoz.