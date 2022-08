Montijo celebra la IV edición del Festiva Internacional de Payasos y Circos, "Monticlown"

La IV edición del Festival Internacional de Payasos y Circos, "Monticlown", se celebra desde el 29 de agosto al 2 de septiembre en Montijo con un carácter intergeneracional.

El festival nace en 2019 y se ha desarrollado estos años con el objetivo de acercar este tipo de espectáculos a las personas de tercera edad.

Charo Moreno, concejala de festejos y participación ciudadana de Montijo, dentro de la programación de esta nueva edición destaca el espectáculo, que apuesta por llegar al público adulto, de Leo Bassi y el espectáculo inclusivo "Castigo de Dios, que cuenta con dos actores con síndrome de Down.

Los espectáculos del festival son de entrada gratuita, excepto el dedicado a público adulto del día 29, "The best of Leo Bassi", que tiene lugar en la puerta lateral del Teatro Nuevo Calderón con una entrada de 10 euros.

El resto de días la programación ofrece "La Robotucada y el Reloj Cuántico", el día 30 de agosto a las 21 horas, "Clown sin Tierra", el 31 de agosto a las 21 horas, "Castigo de Dios", el 1 de septiembre a las 21 horas, y el que clausura el festival, "Latas", el 2 de septiembre a las 20 horas.

Juanma Herrera, dinamizador cultural del ayuntamiento de Montijo asegura que aunque el festival se inicio con el objetivo de acercar los espectáculos al publico adulto, esta nueva edición esta dedicada a todos los públicos.