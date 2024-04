Familias de la Margen Derecha de Badajoz reclaman más plazas para matricular a sus hijos en los institutos de la zona

Los padres y madres de alumnos de la Margen Derecha han realizado en la tarde de este jueves, 18 de abril, una acción de protesta frente a la delegación provincial de Educación, en la avenida Europa, para reclamar que se amplíen las unidades de plazas y matriculación en el Colegio Diocesano San Atón, uno de los colegios concertados de la ciudad.

Esta situación comenzaba el pasado 3 de abril, cuando las Familias de la Margen Derecha recibieron la información de que muchos de sus hijos “han sido reubicados en centros educativos que no fueron su primera elección, ni siquiera la segunda en muchos casos”. Para ese entonces, la Consejería de Educación decidió "negarse" a la petición que hicieron desde la comisión de familias solicitantes de plaza para 1º de ESO en el Colegio Diocesano San Atón para que no reubicaran "a sus hijos e hijas" hasta que no se concediera una unidad más en este centro.

Por lo tanto, "más de la mitad de las familias afectadas (18) han sido reubicadas en el IES Castelar y el IES San José, alejados de sus domicilios a más de 6 kms, condenados a recorrer 45 minutos diarios a pie, dos veces al día, durante seis años, sin el apoyo de sus compañeros y amigos del entorno".

En el acto de protesta se han mostrado pancartas con frases como "NO SOMOS NÚMEROS, SOMOS NIÑ@S", "Guardiola cumple tus promesas" o "POR LA LIBRE ELECCIÓN DE CENTRO", estas familias creen que "la situación va a volver a repetirse año tras año, como ya le han advertido las Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios de la zona a la Administración Educativa". Aseguran, además que, en su zona, el IES San Fernando ofrece 120 plazas y el Diocesano 60, mientras que la demanda ronda los 200 estudiantes, «y es una cifra que irá aumentando con los años». Por eso, el lema que han querido transmitir en su manifiesto promulgado con esta reivindicación ha sido la de “LAS FAMILIAS DE LA MARGEN DERECHA NO MERECEMOS ESTE TRATO”.

En el escrito leído por una de las madres que acudieron a la protesta comunican que "tanto en el año 2019 como en el 2022 la Consejería de Educación tomó la decisión política de no reubicar al alumnado de la margen derecha en el IES Castelar ni el IES San José, aún habiendo plazas vacantes en ambos centros, atendiendo de este modo a la libre elección de centros por parte de las familias y entendiendo que los razonamientos presentados por los padres y madres de aquel alumnado eran lícitos y justos.

Pero en el mes de abril de 2024, la Consejería de Educación ha devuelto al IES Bárbara de Braganza las 30 plazas que les han retirado, para cubrir de este modo las 88 solicitudes que han recibido. 88 solicitudes como las que se han recibido en el Colegio Diocesano San Atón pero cuyas familias, según la Consejería de Educación, "no merecen el mismo trato". Señalan además que, en 2019 doña Pilar Pérez (portavoz de Educación del PP en la Asamblea) instaba al Ejecutivo Autonómico a garantizar una oferta educativa "plural" en la región y subrayaba que el PP creía firmemente que "son los padres quienes tienen derecho a elegir el tipo de centro y el proyecto educativo que quieren para sus hijos".

"¿Cómo es posible que defendieran la libre elección de centros por parte de los padres cuando estaban en la oposición y ahora desde la Secretaría General condenen a muchos padres a escolarizar a sus hijos en centros que no han elegido?", se preguntan.

Por lo tanto, la comisión de familias solicitantes de plaza para 1º de ESO en el Colegio Diocesano San Atón denuncia el tremendo e injusto agravio comparativo que supone la reubicación de alumnos en otros centros que no fueron su primera elección, y la falta de respuesta positiva por parte de la Consejería de Educación a tomar la decisión de ampliar una unidad más en este centro en la misma situación, contando con los mismos datos de plazas ofertadas y demandadas que el alumnado que lo solicitó en 2019 y 2022 y condene, en esta ocasión, al colectivo de chicos y chicas de la margen derecha del Guadiana a desplazarse diariamente a muchos kilómetros de sus casas".

Terminan reclamando que "no somos un sindicato ni un partido político, somos simplemente un grupo de familias que PIDEN justicia, que piden a los políticos que cumplan su programa electoral, que piden al Gobierno de la Comunidad que atienda a sus necesidades, que piden a la Consejería de Educación que tome las decisiones políticas para proteger a nuestros hijos e hijas y garantizarles los mismos derechos que tienen alumnos de otras zonas de Badajoz y que tuvieron con anterioridad alumnos de esta zona cuyas peticiones fueron atendidas".

Además, han adelantado que seguirán con estas protestas mientras no se atienda a esta petición.