La Diputación de Badajoz lanza un premio audiovisual contra la violencia machista para alumnos de IES y FP de la provincia

El Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz ha presentado este viernes, día 25, los I Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista, una iniciativa pionera que está dirigida a estudiantes de institutos y centros de Formación Profesional de la provincia pacense, con el objetivo de sensibilizar en igualdad de género y erradicación de la violencia machista, y promover la participación de jóvenes y adolescentes en la lucha contra esta última.

También busca impulsar modelos de relaciones saludables, igualitarias y libres de violencia y fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión artística del alumnado de la provincia, en el marco de un concurso de creaciones audiovisuales, en el que la participación se realizará a través de los respectivos centros, como entidades beneficiarias, y en grupos de entre tres y seis personas. Así, la solicitud se realizará a través del centro educativo y con el apoyo y supervisión de personal docente del mismo.

En este sentido, los premios irán destinados a gastos del centro educativo al que pertenezca el grupo, en material audiovisual y bibliográfico o referido a la perspectiva de género, como han detallado la diputada de Igualdad, Lourdes Linares, acompañada de la coordinadora del área, Emilia Parejo, a la par que han destacado que se concederán ocho premios dotados de 3.000 euros y distribuidos en cuatro categorías en función de la edad de los chicos y el formato del vídeo.

En concreto, dos de ellas están dirigidas a ESO y FP básica y a vídeos en formato para redes sociales en formato vertical de un minuto de duración, por un lado, o en formato de vídeo estándar en formato horizontal y entre uno y cinco minutos por otro, y otras dos para Bachillerato y FP Superior en estas mismas modalidades de formato.

Todas ellas presentan dos premios, un primero de 500 euros y un segundo de 250 euros, en ambos casos destinados para el centro educativo al que pertenezca el grupo junto a un diploma de reconocimiento para cada participante, según figura en la convocatoria publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la que se pueden presentar las creaciones hasta el 15 de noviembre.

En su intervención, Linares ha resaltado que desde el Área trabajan los 365 días del año para conseguir la igualdad "real" entre hombres y mujeres, y que estos premios es una de las "muchas" iniciativas que ponen en marcha pensando en que, desde la educación y la concienciación, es la manera de trabajar para alcanzarla, de manera que se ponen en marcha por primera vez para sensibilizar a la juventud y enfocados a que, desde los institutos o centros de FP, presenten sus candidaturas.

Al respecto, pretenden que sean los chavales, con su particular lenguaje y forma de ver la vida que en ocasiones los adultos no entienden, sean quienes muestren cómo ven la violencia de género o cómo perciben si hay o no, de manera que se pueda "ver a través de sus ojos y escuchar a través de sus palabras", ante datos como los del Barómetro de la juventud y género en 2023, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud, según los cuales el 87 por ciento de los chicas y chicas jóvenes reconocen que hay una situación de violencia de hombres contra mujeres en su entorno cercano.

No obstante, un 23,1 por ciento de chicos de 15 a 29 años dicen que la violencia de género "no existe, que es algo ideológico", y un 13,2 por ciento de las chicas opinan lo mismo.

"Entendemos que es algo bastante preocupante y por eso queremos ver exactamente qué es lo que ellos perciben y cómo", ha considerado, junto con que entienden que este premio permite que se expresen a través de estos audiovisuales, "y así podernos enterar verdaderamente qué es lo que ellos consideran violencia machista y no", porque "igual se están normalizando conductas que no deben de ser normales".

Igualmente, Linares ha invitado a los institutos para que animen a sus estudiantes a que participen en estos premios y que, así, se haga saber al resto de la sociedad "qué es lo que perciben" para que puedan trabajar y que ellos también vean que hay conductas que no se deben "normalizar".

Por su parte, Emilia Parejo ha resaltado que las creaciones artísticas ganadoras formarán parte de las campañas de difusión y sensibilización que se organicen desde el Área de Igualdad, con el fin de difundir el mensaje de los trabajos galardonados contra la violencia machista; y que la entrega de premios se realizará en un acto dirigido a ponerlos en valor y entregarles "algo" que les anime a seguir participando y a seguir mostrando qué ven sobre la violencia de género.