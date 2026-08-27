Consulta la programación de Fundación CB con motivo de la Noche en Blanco en Badajoz

Fundación CB se suma a la programación de la Noche en Blanco de Badajoz con una propuesta cultural con actividades gratuitas en dos de sus espacios del casco antiguo, en concreto, Montesinos 22 y Espacio Casa Alba.

Con esta iniciativa, Fundación Caja Badajoz quiere contribuir a la dinamización cultural del casco antiguo de la capital pacense, sumándose a una de las citas culturales más destacadas de la ciudad y facilitando que vecinos y visitantes puedan conocer y disfrutar de sus espacios a través de una programación diversa que combina arte, música, teatro, danza y propuestas audiovisuales.

Durante la Noche en Blanco, ambos espacios permanecerán abiertos de 22,00 a 02,00 horas, con acceso libre a las exposiciones y diferentes actividades programadas.

Además, el espacio de Montesinos 22, situado en la calle Montesinos, 22, podrá visitarse libremente durante toda la noche.

Los visitantes podrán disfrutar de la exposición de Pedro Sánchez, 'Antología incoherente', y de la muestra de Francisco Conde, 'Colección Francisco Conde: grabados y dibujos'. Además, la terraza del edificio permanecerá abierta como mirador 'Vuelta al horizonte'.

La programación comenzará a las 22,30 horas, en el auditorio, con el show familiar de Vacasflakas y Brocolina.

En la terraza se celebrarán también tres pases de las visitas guiadas 'Badajoz a ras de cielo', programadas a las 22,00, las 22,30 y las 23,00 horas.

A las 23,30 y 00,15 horas, el público podrá asistir al microteatro 'La corbata', de Miguel Murillo, representado por H'orozco Teatro.

La programación continuará a las 00:45 horas con una sesión de música electrónica experimental a cargo de FOCUSFOCUSFOCUS, informa en nota de prensa Fundación CB.

De igual modo, el recién inaugurado Espacio Casa Alba, ubicado en la calle San Juan, 7, también se incorpora a la Noche en Blanco con una programación especial.

De 22,00 a 02,00 horas, los visitantes podrán acceder libremente a la exposición 'Las tres tauromaquias: arte y tragedia', que reúne obras de Goya, Dalí y Picasso en torno a las diferentes aproximaciones artísticas a la tauromaquia.

La música será protagonista a las 23,00 horas con el concierto 'La guitarra en los tiempos de Manuel de Falla', a cargo de Marcos Arregui.

El espacio acogerá además dos pases de la performance de danza 'Latencia', protagonizada por Luis Agorreta e Irene Naranjo, a las 22,30 y 00,30 horas.