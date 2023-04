Cabezas pide responsabilidades al Consejero de Sanidad, José María Vergeles, tras la fuga de agua en el Hospital Universitario de Badajoz

El líder del PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas, pide responsabilidades al Consejero de Sanidad, José María Vergeles tras lo ocurrido en el Hospital Universitario de Badajoz este lunes. Les recodamos que una fuga de agua afectaba a dos quirófanos y un pasillo de la 'zona limpia' (circuito de quirófanos) de la segunda planta del Hospital Universitario de Badajoz. Así y para que esto no afecte a los pacientes ya se ha realizado una reorganización de los quirófanos, según la Junta de Extremadura.

Cabezas dice que son situaciones que alarman a todo el mundo, denuncia una clara falta de mantenimiento, y asegura que "le avergüenza y cabrea". No entienden como una vez se producen este tipo de situaciones en los techos y en las conducciones de agua del Hospital Universitario de Badajoz. "No sé a que están, no me han dado ningún tipo de explicaciones".

"Es evidente que algo esta fallando". Pide responsabilidades al Consejero de Sanidad, José María Vergeles, y que "no vuelva a ocurrir".