El ayuntamiento comunica que está confinado con su familia y que realizará sus tareas de forma telemática

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se encuentra confinado en su domicilio tras dar positivo por Covid-19 en una prueba PCR realizada ayer martes. Ya el lunes se comunicó, antes de un pleno, que estaba aislado tras resultar ser un contacto estrecho de un positivo.

Según comunica el Ayuntamiento, Ignacio Gragera, que tiene la pauta de vacunación completa, se encuentra asintomático y está confinado junto a su familia en su domicilio particular, desde donde seguirá trabajando estos días atendiendo todos los asuntos de manera telemática. Ante esta situación, el alcalde de Badajoz ha realizado un "llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad" de todos los vecinos de la ciudad, para "no bajar la guardia" y seguir respetando las recomendaciones sanitarias en la lucha contra el virus. Desde el Ayuntamiento no se ha notificado que ningún otro concejal haya resultado positivo.