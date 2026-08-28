El Ayuntamiento de Badajoz organiza jornadas de puertas abiertas para acercar la oferta deportiva dirigida a los mayores

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), celebrará del 1 al 15 de septiembre unas Jornadas de Puertas Abiertas del Área Deportiva, como actividad previa al inicio de la XXXI Campaña de Atención al Mayor.

La iniciativa permitirá que las personas mayores puedan conocer y probar las diferentes actividades físicas y deportivas que forman parte de la campaña antes de su puesta en marcha, facilitando así que puedan elegir aquellas que mejor se adapten a sus preferencias y capacidades.

Durante estas dos semanas, los participantes podrán realizar las diferentes actividades, recibir asesoramiento sobre las modalidades más adecuadas, resolver dudas y realizar sugerencias, así como obtener la información y documentación necesaria para formalizar su inscripción en la nueva campaña.

Las jornadas se desarrollarán en diferentes barrios de Badajoz y en las pedanías, acercando la actividad deportiva a los espacios habituales de participación de las personas mayores.

De este moto, en el apartado de acondicionamiento físico, se han previsto sesiones en el Parque del Río, Parque de La Paz, María Auxiliadora, San Roque, Antonio Domínguez, Pardaleras y Santa Marina, con diferentes días y horarios.

La programación llegará igualmente a Valdebótoa, Sagrajas, Gévora, Novelda, Balboa y Villafranco, donde se desarrollarán sesiones de acondicionamiento físico durante el periodo de puertas abiertas. Además, los interesados tendrán la oportunidad de acercarse a otras modalidades deportivas incluidas en la campaña, como pádel, pilates, petanca, gimnasia acuática y rutas de senderismo.

Dentro de esta programación, el 10 de septiembre, a las 10,30 horas, se celebrará una jornada de puertas abiertas de todos los deportes en las pistas exteriores del pabellón Nuria Cabanillas. En ella, los interesados podrán acercarse y conocer de primera mano las distintas propuestas deportivas incluidas en la campaña.

Con estas jornadas, el Ayuntamiento de Badajoz pretende facilitar que los mayores puedan conocer previamente la oferta de actividades y participar en ellas antes de decidir su inscripción, fomentando al mismo tiempo la actividad física, la convivencia y un envejecimiento activo.

Tras la finalización de las Jornadas de Puertas Abiertas, a partir del 16 de septiembre dará comienzo la XXXI Campaña de Atención al Mayor.