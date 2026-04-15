El Ayuntamiento de Badajoz aprobará en el pleno del jueves la cesión de la parcela para el IES de Cerro Gordo a la Junta

El Ayuntamiento de Badajoz llevará a un pleno extraordinario este jueves, 16 de abril, la cesión a la Junta de Extremadura de una parcela para la construcción del Instituto de Educación Secundaria (IES) de la barriada de Cerro Gordo, situada en la calle Baluarte de Santiago con una superficie de 17.732 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha recordado que desde la Junta se les dijo en su momento que necesitaban una parcela de más de 16.000 metros edificables para poder hacer este instituto y que, inicialmente, dentro del PIR de Cerro Gordo había una que, una vez estudiada, tenía una pendiente longitudinal "muy fuerte", más del 10 por ciento, además de una serie de condicionantes que no la hacían "óptima" al estar cerca de la autovía o pasar por la misma un gasoducto o una vía pecuaria.

Ante ello, desde el ayuntamiento se hizo una modificación puntual en 2024, según la cual se unían dos parcelas, una de equipamiento deportivo de 13.600 metros cuadrados y otra educativa de 4.124 metros, que suman más de 17.000 metros cuadrados y se sitúan en la calle Baluarte de Santiago junto a la Nacional V. Además, la parcela educativa en la que se iba a hacer el instituto originariamente pasó a ser zona verde.

Urueña ha señalado a este respecto que ya está toda la documentación y que tras su aprobación inicial en pleno habrá un periodo de exposición pública para su posterior aprobación definitiva y cesión a la Junta de Extremadura, una noticia "muy esperada" por los vecinos del barrio y de toda la ciudad, y ha confiado en que una vez concluya esta tramitación el Ejecutivo regional pueda empezar "rápidamente" con el expediente para su construcción.

Esta cesión es uno de los puntos abordados en una Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio celebrada este martes de forma extraordinaria y urgente de cara al pleno del próximo jueves, y en la que también se han tratado otras cesiones de parcelas del ayuntamiento a la Inmobiliaria Municipal en Cuartón Cortijo, El Campillo y Ronda Norte, para la construcción de viviendas sociales.

Sobre la primera de las cesiones a la Inmobiliaria, en la calle Eugenio Cortés Quirell de Cuartón Cortijo, se trata de unas parcelas del ayuntamiento que cederá de forma gratuita para poder hacer viviendas protegidas, un total de 52 que forman parte de las últimas que salieron a sorteo junto a otras 30 en San Roque. En concreto, se unen dos solares que suman una superficie de 1.770 metros cuadrados, con una edificabilidad de 6.000 metros cuadrados.

De este modo, como ha explicado, lo último que le faltaba a esta promoción para poder arrancar era esta cesión, ante lo que ha detallado que ya tienen licencia, también de las otras 30, pero que para poder pedir un crédito hipotecario la parcela en cuestión tiene que estar a nombre de Inmuba, mientra que si se hiciese con dinero propio de esta última o con fondos del ayuntamiento no sería necesario.

Estas 52 viviendas de VPO contemplan también otros tantos garajes y trasteros y son de dos, tres y cuatro dormitorios, con superficies útiles que van de 58 a 90 metros cuadrados. La estimación de costes es de 7,7 millones y la intención es sacar en paralelo una licitación para la financiación y otra para la obra.

La segunda cesión se refiere a un solar situado en la calle Jarilla de El Campillo que ganó un concurso que lanzó la Inmobiliaria hace unos años y cuya obra ya comenzó, pero cuando se comenzó a excavar aparecieron restos arqueológicos que impidieron que se pudiese hacer garaje y su mantenimiento.

En un principio, esta obra se iba a hacer con fondos propios de Inmuba, ha explicado Urueña, que ha matizado que ahora se va a recurrir a financiación bancaria y se requiere de esta cesión para la construcción de seis viviendas en un solar de 423 metros cuadrados con un coste promotor, lo que es la obra sin tener en cuenta el resto de costes, de 900.000 euros. Durante el segundo y el tercer trimestres se prevé sacar en paralelo la construcción y la licitación para su financiación.

La tercera cesión está situada en la calle Marqués de Monsalud y son siete viviendas sorteadas en 2023 en un lote en relación al cual ya se están edificando las de Hermanos Vidarte y la calle Toledo. Como en los casos anteriores, necesita financiación hipotecaria y que pase del ayuntamiento a la Inmobiliaria para la construcción de estas siete viviendas de VPO más garajes y trastero, en un edificio en dos alturas con un coste total de la obra de unos 970.000 euros en dos solares unidos que suman 500 metros cuadrados, respecto a lo cual lo que se cede es uno de 230.

Por otro lado y preguntado por el mapeo de expedientes de casas o solares en estado ruinoso del Casco Antiguo llevado a cabo por colectivos y vecinos de esta zona de la ciudad, Urueña ha explicado que el pasado año entregaron unos 170 que ellos indicaban que eran ruinas y que los han revisado todos y en "muchos" de los casos ya tenían iniciados expedientes.