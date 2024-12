El alcalde de Badajoz apunta que se están "dando pasos" para regularizar catastralmente el Puente de Cantillana

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que se están "dando pasos" para regularizar catastralmente el Puente de Cantillana, que está pendiente de su rehabilitación tras verse afectado hace dos años por la borrasca Efraín, pero que se trata de algo que "no es sencillo" ni "fácil".

"Una vez que esté regularizado catastralmente avanzaremos en el proceso. Está muy bien decir que estamos en disposición de hacerlo" pero "las cosas", "que además dependen de Catastro no dependen del ayuntamiento", "dependen" de que "se hagan bien" y en eso están, ha explicado, junto con que hay una vía pecuaria, una zona inundable y hay que "conciliar" las fincas registrales y catastrales "que no es solo una, es decir, estamos trabajando técnicamente".

Acto seguido, ha abogado por que se vaya haciendo el proyecto de rehabilitación y se vayan dando pasos en ese sentido para, "en el momento en el que este paso esté dado y esta regularización esté hecha", pueda "sacar" la Confederación Hidrográfica del Guadiana la licitación del proyecto, "que es lo que todos queremos".

"A partir de ahí, ya veremos cómo hacemos esa cesión o esa incorporación del puente al inventario municipal, pero en todo caso que vayan dando pasos, que se vaya redactando el proyecto y que vayamos pudiendo avanzar", ha insistido, para matizar que "ahora mismo" el puente "no es de nadie, o es de todos".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre dicho puente en las que también ha sido cuestionado sobre su futura titularidad, sobre lo que ha matizado que van a esperar a la regularización catastral y que, "a partir de ahí", si el puente lo va a asumir el ayuntamiento, tiene que ser "en perfecto estado", pero "no pasa nada porque la Confederación se ha comprometido a rehabilitarlo". "Por tanto no pasa absolutamente nada", y sucede "como con las vías de titularidad estatal que pasan a formar parte del inventario municipal o del patrimonio municipal".

Como ha explicado, cuando el consistorio asume la titularidad de una vía, lo hace con ésta "en perfecto estado y a partir de ahí se ocupa de su mantenimiento", ante lo que ha considerado que, "a pesar de la titularidad", ese mantenimiento cree que debe ser algo que deban "asumir" entre todas las administraciones, Junta de Extremadura, Confederación y Ayuntamiento, porque afecta a una vía pecuaria o a caminos que no son de titularidad municipal, y "no tendría sentido" que no tuvieran la herramienta de un convenio interadministrativo para poder mantenerlo "con normalidad".

Y es que, como ha sostenido, "esto es voluntad de todos, es una cosa que es positiva para la ciudad, que es patrimonio de la ciudad y por tanto todas las administraciones tenemos que estar en esto".

Al mismo tiempo y sobre el hecho de que una de las condiciones para la restauración del puente pase por que estuviera inmatriculado, Gragera ha puesto el foco en que la inmatriculación "implica la propiedad y la titularidad", pero que no puede asumir la titularidad de un inmueble que "no está ni proyectado ni rehabilitado", "porque si no quedaría todo en manos del ayuntamiento que no tiene, desafortunadamente, ni la capacidad económica, ni la posibilidad ahora mismo de acometer el 100 por cien de la obra".

De este modo y una vez que la Confederación Hidrográfica del Guadiana está en "disposición" de hacer el proyecto y la obra, desde el ayuntamiento están procediendo a la regularización catastral del inmueble "para que sepamos qué parcela va a ser la resultante de esa regularización" y, a partir de ahí, hablarán las tres administraciones y se pondrán de acuerdo, "bien con una cesión provisional o bien con cualquier otra fórmula jurídica que permita a la Confederación hacer la obra, hacer la rehabilitación íntegra y posteriormente que el ayuntamiento asuma la titularidad".

Preguntado por si Catastro, organismo dependiente del Gobierno de España, ha iniciado estos trámites, el primer edil ha explicado que está en proceso de regularización, pero que hay varias parcelas que afectan al puente y una parte del mismo que "está en tierra de nadie", así como que una parte de las parcelas catastrales que pertenecen a las entradas y a las salidas del puente son vías pecuarias, que son de titularidad autonómica, junto a la parte de dominio público hidráulico que compete al organismo de cuenca, que es la Confederación.

"Es decir, es un proceso complejo y, por tanto, pues se van dando pasos de regularización", ha incidido Gragera, que ha indicado que, para poder inmatricularlo, hay que hay que tener la capacidad de poder hacerlo a tu nombre, y que hay una serie de afecciones en el dominio público hidráulico y en vías pecuarias y no es potestad del ayuntamiento "decidir si se apropia de terrenos que son de titularidad de otra administración".

De este modo, "en la nueva configuración de la parcela catastral que afecte al puente y a esa regularización, estará la clave de poder inmatricularlo o no".

"En todo caso la voluntad está, pero a partir de ahí todas las administraciones, junto con el Catastro, tienen que trabajar para que eso sea una realidad y que se pueda materializar. Yo no puedo atribuirme la titularidad de una vía pecuaria, de una zona de dominio público hidráulico", ha hecho hincapié, porque, "entre otras cosas, tanto la Junta de Extremadura como la Confederación Hidrográfica me dirán que yo no soy quién para poder hacer esto porque pertenece a terrenos que son o están bajo su potestad".

Por otro lado y preguntado por las luces en el Casco Antiguo, Gragera ha tildado de "maravilloso" el mercado de la Plaza Santa María o la Plaza Alta y ha explicado que, hace unos años, se firmó un contrato en el que se establecían dos diferentes, uno de refuerzo para las zonas comerciales y uno para la iluminación navideña en general, pero que este 2024 "se han descompasado" y no han podido ponerlos en marcha "a la vez".

No obstante, "no significa que no se vayan a poner en marcha", ha dicho, y está pendiente de contratación en el sentido de la adjudicación del procedimiento, que está subido a la plataforma por más de 60.000 euros para hacer un "refuerzo" en los centros comerciales abiertos, que va a alcanzar a Francisco Pizarro, a la calle San Juan o Moreno Zancudo, en el Casco Antiguo, además de en otras zonas comerciales de la ciudad.

Así, ha entendido que haya "cierto descontento por parte de algunas personas", sobre lo que ha reconocido que con contratos y con precios de hace cuatro años "no se puede llegar como quisiéramos a todo lo que la ciudad pretende", pero que en cualquier caso están en "visos de poder solucionarlo" y antes de que comience el periodo navideño "propiamente dicho".

En concreto, cree que es el 10 de diciembre cuando vence el plazo para poder adjudicar ese contrato y que se vea ese refuerzo de luces en esta zona y en las que, a día de hoy, no están puestas todavía. En todo caso, toman nota "para que esto no se vuelva a producir", como ha señalado, a preguntas de los medios, tras inaugurar la exposición de Dioramas y Belén Monumental.