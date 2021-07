La 3º edición del torneo de ajedrez se desarrollará en La Albuera entre el 3 y 4 de julio

La tercera edición se celebrará el próximo 3 y 4 de julio en el edificio multiusos de La Albuera "El Palenque". Su objetivo es promover más actividades deportivas de este tipo y animar a los vecinos a participar.

El torneo albergará hasta 25 participantes y se divide en categorías segmentadas por edades desde el sub 10, sub 12, hasta el sub 16. Los participantes tienen doce minutos y tres segundos para realizar sus movimientos. Los tres primeros puestos obtendrán un trofeo y un libro y a partir del cuarto puesto solo un trofeo.

Además se prevé la realización de un taller el domingo día 4, "con charlas, pequeños torneos y actividades para promocionar el ajedrez", explicaba el Secretario General de la Federación de Ajedrez de Extremadura, Julio José Felipe Generelo.

El vicepresidente primero, Ricardo Cabezas, remarcaba el apoyo de la diputación hacía estas actividades deportivas y aseguraba que se cumplirán todas las medidas por parte del ayuntamiento de La Albuera. El alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, afirma que "es un reto seguir avanzando en diferentes deportes y encontrar la diversidad y la complementariedad necesaria para que cualquier ciudadano y vecino pueda disfrutar de ello ".