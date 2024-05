24 asociaciones de vecinales han estado presentes en la concentración realizada en Plaza de España para denunciar el abandono y dejadez de muchos barrios de la ciudad

Los representantes de las Asociaciones Vecinales se han concentrado esta mañana en la Plaza de España para denunciar el abandono y la dejadez en que se encuentran los recursos e infraestructuras de muchos de los barrios de la ciudad y sus poblados.

El motivo de esta concentración, según el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI, Anselmo Solana, es reclamar al ayuntamiento que “no se puede construir una ciudad con tantas desigualdades”.

"No se trata solo de las aceras y las calles, en el estado en que están, no se trata solo de nuestros parques y jardines, no se trata de nuestras fuentes, no se trata solamente de las promesas de nuestros políticos, de un signo o de otro, que cada cuatro años se presentan y nos lo prometen. Eso no puede seguir así. Los políticos deben darse cuenta que en una sociedad donde las promesas deben ser realidades, que hay que planificar, que hay que ejecutar las cosas y aquello que se dice se tiene que llevar a efecto. La prueba más palpable es lo que está pasando en los barrios que sufren mayor discriminación en nuestra ciudad", ha reivindicado Solana.

Algunos de esos barrios, que presentan dificultades, son el Cerro de Reyes, en la cual señalan que el estado de los vestuarios y pistas deportivas donde los niños juegan “corren verdadero peligro”, la situación “calamitosa” del Parque De la Viña en el Gurugú o la situación del centro de ocio y deportivo de Suerte de Saavedra. Fernando Gonçalves es el presidente de la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra y ha señalado que la desigualdad social en esta barriada ha existido “de siempre”: "la desigualdad siempre ha estado. Los barrios sociales están completamente abandonados. Sí es verdad que se ha construido y se ha invertido bastante en Suerte de Saavedra pero en siete u ocho años que venimos reivindicando, gracias a esas reivindicaciones", ha dicho.

Son 20 asociaciones de vecinos las que están adheridas a la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI, y en esta concentración se han unido cuatro más como solidaridad a esa reivindicación. María Nieves Nestares es representante de la Asociación de Vecinos de Huerta Rosales y también ha pedido que se arreglen algunos acerados y parques de este barrio residencial que, en principio, estaba considerado “de primera categoría” y ha habido situaciones con muchas caídas y problemas de mantenimiento como así lo ha indicado: "yo entiendo que hay muchas barriadas que pueden estar peor, pero nosotros necesitamos que el ayuntamiento mire a Huerta Rosales que es una barriada que en principio estaba considerada de primera categoría pero ahora no tiene nada de eso. Tenemos caídas a diario y por el largo protocolo que se tiene que hacer de llamar a policía y tramitarlo al final la gente no lo hace. Yo misma me he fracturado una muñeca por una baldosa rota"

Por todos estos motivos – y otros que exponen en su manifiesto – han convocado esta concentración en defensa de que se contemplen partidas económicas en los próximos Presupuestos y que se tengan en cuenta a las Asociaciones firmantes que constituyen esta federación vecinal como así lo reivindica Anselmo Solana: "Nosotros no queremos generar conflictos con el ayuntamiento. Queremos ser colaboradores, porque si en otras ciudades, como es la ciudad de Cáceres, el ayuntamiento, que es del mismo signo político atiende a las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos y les da parte en los presupuestos, haciéndolos participativos, lo que no entendemos es que en nuestra ciudad esto no se pueda dar".