Unas 200 personas se han concentrado este viernes en Badajoz contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad

Unas 200 personas se han concentrado este viernes, día 13, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz, convocados por el Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) con motivo de la huelga médica en rechazo del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, cuyo seguimiento en la región desde el sindicato lo cifran en más de un 65 por ciento.

Sobre el seguimiento de esta huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), de la que forma parte Simex, el presidente de este último, Pedro Hidalgo, ha explicado que "hasta ahora" y con unos servicios mínimos que tienen que felicitar al Servicio Extremeño de Salud, "que los ha cumplido en esta huelga y los está cumpliendo", puede decir que en lo que están recibiendo de toda la región llegan a más de un 65 por ciento.

"Y nos van a llegar más. Y el que no puede y está de servicios mínimos diciendo 'estamos aquí'", ha explicado Hidalgo, para quien la ministra de Sanidad, Mónica García, "ha logrado calentarnos a todos y esto es muy difícil apagarlo, cuando encima tenemos razón".

En relación al citado seguimiento y si es mayor en centros de salud o en hospitales, ha detallado que hay centros de salud que están trabajando exclusivamente, como en Los Santos de Maimona, con un médico como si fuera un festivo; o que en el caso de Zafra hay dos, también como en festivos; mientras que en los hospitales no hay pediatras en consultas programadas y están atendiendo cada vez que hay una urgencia. Sin embargo, "eso nos retrasa todo lo que significa esta enorme lista de espera a la que encima estamos diciendo que 'sin médico no la vas a resolver', querida colega".

En la concentración, acompañada de una fuerte pitada, se han coreado voces como "Sin médicos no hay sanidad" o "Por una sanidad pública y de calidad" y se han podido leer carteles como 'No a las 24 horas', '24 horas sin dormir, ¿te atiendo?' o 'Mi guardia es obligatoria, no cotiza, no descanso, es jornada "complementaria"'.

En declaraciones a los medios, el presidente del Sindicato Independiente de Médicos de Extremadura ha señalado que este viernes están logrando lo que "nunca" fueron capaces y, en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "ha logrado la anestesista ponernos a todos de acuerdo a vascos, a catalanes, a gallegos... todos en una huelga nacional" porque "nadie quiere el Estatuto Marco que ha estado sobando y no negociando"

Un Estatuto Marco, ha destacado, que va a hacer una disminución de la calidad asistencial y ante el que no hablan de dinero, sino "de horas, de calidad asistencial", así como de tiempo para atender a los pacientes, a la vez que ha remarcado que este viernes tenían que estar con ellos todos los pacientes, que también lo serán ellos mismos, para que éstos vean que están tratando de generar una mayor asistencia y mayor calidad".

"De eso que se llena la boca de decir una sanidad pública, gratuita y de calidad", ha continuado sobre la ministra Hidalgo, para quien pasaban de la "excelencia" y ahora están "en la resistencia" y no es que no se tengan médicos, sino que emigran "porque en un estado de libre competencia, lógicamente, nos robamos las comunidades médicos unas a otras" o entre los distintos países de la Unión Europea.

Respecto a la ministra, ha advertido que se está "cargando la conciliación de los médicos", a tenor de lo cual ha hecho hincapié en guardias "interrumpidas exclusivamente" por pasar otra vez consulta, las guardias acumuladas a consulta o las peonadas, así como en los médicos que a los 55 años no pueden dejar de hacerlas, "a veces por su escasa nómina, y otras veces porque no hay un repuesto asistencial".

"Estamos aquí hoy para decirte, ministra, el verbo conciliar", además de que "no puede estar negociando con los otros oficios sanitarios, pero sí con la profesión médica", tras lo que ha defendido un "estatuto único para una profesión singular".

En este punto y preguntado por si es el inicio de una serie de movilizaciones, Pedro Hidalgo ha advertido que "esto no ha terminado" y que "ha empezado" y ha indicado que pensaban que iban a "ceder", al tiempo que ha reconocido que "esto empieza" pero desconocen cómo va a terminar.

Y es que, como ha agregado, "esto ha iniciado y ha calentado", tras lo que ha ejemplificado que quienes secundan esta concentración son hombres y mujeres de todas las edades, también los jóvenes y los MIR que han terminado en una jornada en la que pierden un día de trabajo y no lo cobran.

Asimismo y en relación a los pacientes, Hidalgo les ha pedido disculpas, puesto que están perdiendo una asistencia, con quirófanos o consultas paradas o pruebas que no se hacen, ante lo que ha remarcado que no es por la "culpa" de los médicos, que están en el ejercicio de un derecho al que se ven "obligados" para tratar de que reflexionen y negocien con ellos. "Esto no es una postura de fuerza, es una postura de dignidad. No es una postura de fuerza, es una postura de coraje", ha dicho.

De este modo, "esta es la primera dosis y vas a tener una dosis cada semana, cada día o cada mes", por lo que ha invitado a la ministra a que llame al sector para que recapaciten y para que negocien, "porque los ciudadanos no merecen que estemos de huelga por el daño que podemos hacer".

Finalmente y preguntado por si habrá paros cada semana, ha apuntado que "ahora" están tratando de ordenar cómo van a ser los paros a nivel nacional, cuando con el verano España recibe un gran número de visitantes y se requieren igualmente médicos ante festividades como las ferias de Badajoz y Plasencia o en las playas de interior extremeñas. "Y no los vas a tener. Y si encima estamos de huelga en cumplimiento de un derecho, vamos a generar un problema de la que eres responsable", ha concluido.