El PSOE pide iniciar los trámites de la candidatura para que Badajoz sea Ciudad de la Ciencia y la Innovación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido mediante una moción a pleno que el consistorio inicie los trabajos necesarios para preparar una candidatura "seria" de la capital pacense a la distinción oficial de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, paso previo para incorporarse a la Red Innpulso.

La portavoz socialista, Silvia González, ha explicado que Badajoz no puede entrar directamente en esta red "como quien se apunta a una asociación", sino que antes debe obtener el reconocimiento que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a los municipios que acreditan políticas locales innovadoras, proyectos medibles, inversión, planificación y resultados.

En concreto, la Red Innpulso agrupa ya a 128 ciudades españolas, de las cuales 31 están en la categoría de más de 100.000 habitantes; y se trata de un espacio nacional donde los ayuntamientos comparten experiencias en innovación urbana, digitalización, compra pública innovadora, laboratorios urbanos, formación, promoción internacional y posibles recursos vinculados a proyectos de desarrollo urbano.

En este sentido, González ha recordado que Badajoz capital no figura actualmente en el listado oficial de Ciudades Innpulso, mientras sí aparecen otros municipios extremeños como Almendralejo, Cáceres o Los Santos de Maimona.

"Una ciudad como Badajoz, que presume de capitalidad, de posición logística, de frontera, de universidad y de potencial económico, no debería resignarse a mirar desde fuera los espacios donde se están moviendo las ciudades que quieren estar en la innovación aplicada a la vida diaria", ha señalado.

Al respecto, el PSOE ha considerado en nota de prensa que Badajoz tiene base "suficiente" para aspirar a este reconocimiento, pero "necesita ordenar su potencial". Así, cuenta con el campus de la Universidad de Extremadura, el Hospital Universitario, el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, servicios de apoyo a la investigación, institutos universitarios, empresas, centros educativos, talento joven y una posición estratégica "envidiable" como ciudad fronteriza.

De este modo, para Silvia González "el problema no es la falta de piezas", sino "la ausencia de una estrategia municipal clara que conecte todo ese ecosistema con proyectos de ciudad", a tenor de lo cual ha afirmado que Badajoz "no puede limitarse a hablar de innovación" y "tiene que demostrarla con proyectos".

Por ello, el Grupo Socialista propone que el ayuntamiento abra una mesa de trabajo con la Universidad de Extremadura, el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Fundecyt-PCTEX, el Hospital Universitario, empresas innovadoras, centros educativos, tejido emprendedor, servicios municipales y agentes sociales.

El objetivo sería elaborar un inventario de proyectos innovadores ya ejecutados, en marcha o previstos en materias como digitalización municipal, movilidad sostenible, eficiencia energética, administración electrónica, datos abiertos, comercio local, emprendimiento, accesibilidad, participación ciudadana y mejora de los servicios públicos.

La portavoz socialista ha subrayado asimismo que una candidatura de este tipo "no puede improvisarse" cuando se abra una convocatoria, sino que debe trabajarse con tiempo, documentación, inversiones, indicadores e impacto. También ha recordado que la distinción tiene vigencia temporal y debe renovarse, por lo que obliga a mantener una política "real" de innovación.

El Grupo del PSOE registrará esta iniciativa como moción para que el ayuntamiento explique en sesión plenaria si Badajoz ha concurrido alguna vez a esta distinción, si existe algún expediente municipal relacionado con la Red Innpulso y qué pasos piensa dar para que la ciudad pueda optar a este reconocimiento. "Badajoz tiene razones de peso para ser Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Ahora necesita dirección política", ha concluido Silvia González.