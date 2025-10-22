Aprobados los ocho festivos de apertura comercial autorizada para el año 2026

El Consejo de Comercio de Extremadura ha celebrado hoy su reunión ordinaria en la que, por unanimidad, se han aprobado los ocho festivos de apertura comercial autorizada para el año 2026 y se han explicado los avances en el Plan de Apoyo y Consolidación del Comercio Minorista que tiene en marcha la Junta.

Los festivos de apertura serán el 11 de enero, el 2 de abril, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 2 de noviembre, el 29 de noviembre, el 7 de diciembre y el 20 de diciembre. A estos se sumarán dos festivos adicionales que determinarán los ayuntamientos, que deberán comunicar su decisión antes del 15 de diciembre. En caso contrario, se aplicarán por defecto los festivos locales.

Durante el encuentro, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha informado de la positiva evolución del comercio minorista en la región, que registra un crecimiento interanual del 1,9 % en el índice de ventas corregido por inflación, "consolidando la recuperación de un sector que ha atravesado momentos difíciles".

EXCELENTE EVOLUCIÓN DEL PLAN

"Este avance refleja la eficacia del Plan de Apoyo y Consolidación del Comercio Minorista, impulsado por la Junta de Extremadura", tal y como ha dicho el consejero. Los avances de este plan han sido también analizados en la reunión.

Entre las medidas destacadas del plan, se ha subrayado la ejecución casi completa de la línea de ayudas para la mejora de capacidades avanzadas de las pymes, dotada con 3 millones de euros y que ha beneficiado a 330 empresas comerciales minoristas. Asimismo, se ha incrementado el número de gerentes de dinamización comercial, pasando de 23 a 28, con la incorporación de cinco nuevas localidades.

Otra de las iniciativas innovadoras son las ayudas para la modernización de los mercados de abastos, con una dotación de 1,9 millones de euros, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 27 de octubre.

El consejero ha destacado que "estas medidas nacen del propio Consejo de Comercio y de las necesidades que nos trasladan las pymes comerciales minoristas, lo que garantiza su eficacia". Además, ha felicitado al equipo de la Dirección General de Comercio por la excelente ejecución del plan y ha reafirmado el compromiso de la Junta con la escucha activa y el apoyo al sector.