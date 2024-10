OBRAS

La Alianza Norte de Extremadura & Beira Baixa muestra su "preocupación" por el modelo público-privado para la EX-A1

Ha criticado que el consejero no ofrezca ninguna fecha de inicio y finalización de los 18,5 kilómetros, no informe del importe del canon anual de mantenimiento que se abonaría a la empresa concesionaria, ni de cuantos años o no desglose los importes del coste de los 170 millones de euros

ondacero.es