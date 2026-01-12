ALERTAS

El 112 Extremadura activa mañana la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres

Se prevén precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, por lo que este aviso se iniciará a las 06:00 y se prolongará hasta las 21:00 horas.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará mañana martes, 13 de enero, el aviso de nivel amarillo por lluvias intensas en la zona norte de la provincia de Cáceres. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, por lo que este aviso se iniciará a las 06:00 y se prolongará hasta las 21:00 horas.

Ante esta situación, se recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de las localidades de esta zona cacereña, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Además, a la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.

