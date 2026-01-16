Onda da el pistoletazo de salida al III Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica.

El emblemático edificio de La Campaneta ha acogido la presentación oficial del III Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica, una cita que volverá a situar a la provincia en el mapa del ciclismo internacional el próximo 24 de enero. La prueba, ya plenamente consolidada en el calendario europeo, reunirá a la élite del pelotón mundial en un recorrido tan espectacular como exigente.

La tercera edición del GP Castellónconfirma su crecimiento con la presencia de algunos de los mejores equipos del mundo. En la línea de salida del Parque Ribalta estarán formaciones UCI WorldTour como UAE Team Emirates, Movistar Team, Soudal Quick-Step, Bahrain Victorious, Team Jayco AlUla, Cofidis y XDS Astana Team. A ellos se suman potentes UCI ProTeams como Burgos BH, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma, Euskaltel Euskadi, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling, Lotto y Team Polti VisitMalta, además de la Selección Española y varios equipos continentales que servirán de escaparate para jóvenes talentos.

El recorrido de 171,7 kilómetros no dará respiro. Tras la salida en Castellón, el pelotón afrontará el Alto de la Coma, atravesará los principales núcleos cerámicos de la provincia y vivirá momentos clave en Vall d’Alba, el Alto de la Serratella y Sant Joan de Moró.

La parte decisiva llegará tras el paso por Onda y el ascenso al Collado de Ayódar, última dificultad antes del rápido descenso hacia la meta. El vencedor se decidirá, un año más, en el espectacular muro del Museo del Azulejo Manolo Safont, con el Castillo como telón de fondo.

El III Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica promete convertir la provincia, una vez más, en un auténtico escenario de ciclismo mundial.