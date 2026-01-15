Vila-real reclama a la Conselleria de Cultura la resolución de la declaración BIC inmaterial de la Matxà de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Vila-real reitera su petición a la Conselleria de Cultura para que resuelva lo antes posible el expediente para declarar la Matxà del Sant Antoni de Vila-real como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, una distinción clave para la protección, conservación y difusión de esta tradición tan arraigada en la ciudad.

La solicitud actual se ha iniciado a raíz de una propuesta de la Concejalía de Tradiciones, que por su valor simbólico y el consenso político generado, se ha transformado en una Declaración Institucional con el apoyo de todas las fuerzas con representación municipal y pasará a votación en el Pleno ordinario de enero. A través de esta declaración, el consistorio deja constancia de la importancia que tienen las tradiciones para la ciudadanía, especialmente aquellas que constituyen una auténtica seña de identidad colectiva como es la Matxà de Sant Antoni.

Se trata de una celebración con una larga trayectoria histórica que fue recuperada hace 53 años por la Congregación de Lluïsos, que desde entonces ha mantenido viva la tradición, organizando año tras año la bendición de los animales y el desfile por las calles de la ciudad.

Hace cerca de dos años que el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Consellería de Cultura la tramitación del expediente, y desde el consistorio se considera que ya ha pasado un tiempo suficiente para que se resuelva favorablemente la petición. Benlloch ha reprobado el silencio de la Generalitat: “Es lamentable tener que elevar al Pleno la exigencia de respuesta a nuestro gobierno autonómico en el trámite de un expediente tan importante. Por desgracia, el caos y el desgobierno en la Comunitat Valenciana y el maltrato a Vila-real nos obliga a levantar la voz por la defensa de lo nuestro”.

Cabe recordar que la cita que se celebra cada 16 de enero, en la víspera de la fiesta de Sant Antoni, reúne a las caballerías, a través de la participación de la Asociación de Tiro y Arrastre, la gastronomía, con el reparto de más de 4.000 rollos, o la música popular, además de la tradicional hoguera y bendición de los animales.

En la propuesta de declaración se incluye también la tradicional celebración en la ermita de la Virgen de Gracia con motivo del Día de Sant Antoni, con la misa y el reparto de panecillos entre todos los asistentes, con la organización del Ayuntamiento de Vila-real.