Vila-real prepara la tradicional Matxà de Sant Antoni para el 16 de enero con desfile y música en directo

Vila-real volverá a vivir un año más una de sus tradiciones más arraigadas con la celebración de la Matxà de Sant Antoni, una cita histórica organizada por la Congregación de Lluïsos que se mantiene viva desde hace más de medio siglo. El desfile de animales y caballerías, recuperado hace 53 años por la entidad, tendrá lugar el próximo 16 de enero, víspera de la festividad de Sant Antoni, a partir de las 19.00 horas.

Como novedad destacada, y al coincidir este año la víspera en viernes, la organización ha programado una actuación musical para completar la jornada festiva y reforzar el carácter lúdico y participativo de la celebración. Así, a las 23.30 horas, el grupo La Golfería ofrecerá un concierto abierto al público.

La organización ha encargado cerca de 4.000 rollos para repartir entre los asistentes al acto tradicional.

Por su parte el Ayuntamiento de Vila-real ha preparado los actos de Sant Antoni para el sábado 17 de enero con la celebración de una misa en la ermita de la Virgen de Gracia, en el paraje del Termet. Al finalizar la eucaristía, se procederá al tradicional reparto de panecillos bendecidos, que también se harán llegar a las residencias de personas mayores, así como a las comunidades religiosas del convento de San Pascual y del Cristo del Hospital.