Vila-real pone el foco en las distracciones al volante con una campaña especial de control

La iniciativa, de carácter propio y coordinada por la Unidad de Tráfico, tiene como objetivo reforzar el control en la conducción y concienciar a la ciudadanía sobre los riesgosde perder la atención mientras se conduce.

Las distracciones son actualmente el primer factor concurrente en los siniestros mortales de tráfico, presente aproximadamente en tres de cada diez accidentes mortales. Los accidentes más habituales relacionados con la distracción son las salidas de vía, colisión con el vehículo precedente y los atropellos de peatones.

Durante estos días, los agentes intensificarán los controles para detectar comportamientos que implican una pérdida de atención en la conducción, como por ejemplo la manipulación del teléfono móvil, el uso inadecuado de dispositivos electrónicos o cualquier otra actividad que obligue al conductor a apartar la mirada de la vía.

Según diferentes estudios sobre seguridad viaria, el uso de dispositivos electrónicos es una de las distracciones más frecuentes y peligrosas, puesto que puede afectar simultáneamente varias capacidades necesarias para conducir, como la cognitiva, la visual o la manual. Además, cuando la distracción se combina con la velocidad, el margen de reacción ante cualquier imprevisto se reduce considerablemente.

Por otro lado, la encuesta en línea sobre las actitudes de los usuarios de la vía, indica que todavía existe una baja percepción del riesgo asociado al uso del móvil. Así, un 22,2% de los conductores españoles reconoce hacer llamadas sin manos libres mientras conduce, y un 24,7% admite leer mensajes o consultar redes sociales durante la conducción.

Desde Policía Local recuerdan que utilizar el teléfono móvil con la mano mientras se conduce está considerada una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.