La VIII Jornada Trenca-dis reunirá en Peñíscola a referentes internacionales del aprendizaje con el impulso de la UNED

Peñíscola acogerá el próximo 7 de febrero la VIII Jornada de Dislexia y Discalculia Trenca-dis, un encuentro formativo de referencia que reunirá a profesionales de la educación de toda la Comunitat Valenciana. La jornada está organizada por Trenca-dis, con la colaboración de la UNED de Vila-real, y cuenta con un programa de proyección internacional centrado en las dificultades específicas del aprendizaje.

El evento situará a la provincia de Castellón como un referente en formación especializada, abordando desde una perspectiva científica y práctica la dislexia, la discalculia, la doble excepcionalidad y la neurobiología del aprendizaje. A lo largo de la jornada se combinarán ponencias de alto nivel, espacios de reflexión profesional y demostraciones de herramientas digitales innovadoras.

Entre los y las ponentes destacan Carmen Pellicer, Juan Luis Luque, Auxiliadora Sánchez, Luz Rello, Javier García Orza, Aarón Fernández del Olmo y Helena Alvarado, reconocidas voces del ámbito educativo y neurocientífico. El programa se completará con una mesa redonda final dedicada a las emociones y las atribuciones en la dislexia, moderada por Rosa Sanchidrián, rectora de la Universidad Europea.

Asimismo, las personas asistentes podrán conocer de primera mano recursos tecnológicos como Dytective y la plataforma Leeduca, orientados a la detección y el acompañamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje. La jornada incluirá también una intervención artística en directo a cargo de Annarce, que dará voz a la dislexia a través del rap.

Desde la organización se subraya la importancia de este tipo de iniciativas para avanzar hacia una escuela más inclusiva y basada en la evidencia científica, así como el papel de la UNED como motor de transferencia del conocimiento universitario al territorio y al sistema educativo.

En cuanto a las inscripciones, las personas interesadas pueden formalizar su inscripción de personas socias de Trenca-dis: 10 €, pack socio/a con jornada: 40 €, pack especial para centros educativos: alta como centro socio con 5 inscripciones más la formación personalizada en el centro.