Burriana iza la bandera de Sendero Azul que reconoce al Clot de la Mare de Déu como referente natural.

El Clot de la Mare de Déu de Burriana ha renovado en 2026 la distinción de Sendero Azul, un reconocimiento otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) que destaca aquellos itinerarios que, además de su valor paisajístico y natural, promueven la educación ambiental y el uso sostenible de los espacios litorales.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí junto a la concejal de Turismo, Noelia Peris, acompañados del alumnado y profesorado del CEIP Pare Vilallonga, han sido los encargados de proceder al izado oficial de la bandera del Sendero Azul, un acto simbólico que refleja el trabajo durante los 365 días del año con la conservación del entorno natural y la mejora continua de sus espacios verdes. Durante este año, se ha procedido a renovar carteles informativos y se ha ampliado el espacio disponible alrededor de la emblemática Torre de la Mar.

El Sendero Azul del Clot conecta los valores ecológicos del paraje con la sensibilización ciudadana, fomentando un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente. Esta ruta se suma a otros reconocimientos obtenidos por Burriana en materia de sostenibilidad y gestión ambiental.

El consistorio de Burriana ha recordado que el mantenimiento de esta distinción supone un trabajo constante en materia de conservación, accesibilidad y educación ambiental, lo que refuerza el valor de este paraje natural como espacio de referencia para el disfrute de vecinos y visitantes.