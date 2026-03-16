Almassora reclama al Gobierno central una actuación urgente para reparar los daños del temporal en su litoral

El Ayuntamiento de Almassora ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes para reparar los daños provocados por la borrasca Harry en el litoral del municipio, con el objetivo de que la playa esté en condiciones óptimas de cara a la próxima temporada estival.

La alcaldesa, María Tormo, ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez para evitar que el deterioro de la costa afecte a vecinos, visitantes y a la actividad turística de la localidad. Los servicios técnicos municipales han cifrado los daños ocasionados por el temporal en cerca de 1,5 millones de euros.

“Necesitamos una intervención urgente del Gobierno central, como se va a efectuar en otros municipios de la provincia, para reparar los daños provocados por el temporal y garantizar que nuestra playa esté en condiciones adecuadas para el verano”, ha afirmado la primera edil, quien ha lamentado que el municipio haya quedado excluido de estas actuaciones por parte del Ejecutivo central.

Tormo ha subrayado que un ayuntamiento no puede asumir en solitario las consecuencias económicas de un episodio meteorológico de esta magnitud. “No es razonable ni justo. Cada euro que destinamos a reparar daños que deberían contar con apoyo estatal es un euro que dejamos de invertir en servicios, en mejoras y en oportunidades para nuestros vecinos”, ha indicado.

Además de las actuaciones inmediatas de emergencia, la alcaldesa ha defendido la necesidad de acelerar el proyecto de regeneración de Pla de la Torre, una reivindicación histórica del municipio que cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros. “Almassora necesita una solución definitiva y estructural que garantice la protección de nuestra costa a largo plazo”, ha afirmado.

En este sentido, Tormo ha recordado que el consistorio lleva años reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actuaciones que permitan recuperar y proteger la franja litoral, así como frenar el retroceso de la línea de playa.

Por ello, desde el Ayuntamiento insisten en la urgencia de poner en marcha las actuaciones necesarias para reparar los daños actuales y avanzar, al mismo tiempo, en el desarrollo del proyecto de regeneración que permita ofrecer una solución estable y duradera a los problemas que afectan a la costa de Almassora.