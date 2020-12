La Vega Baja se toma un respiro y no registra fallecidos por Covid desde el viernes

La Comunitat Valenciana ha registrado 622 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización del sábado, 249 de ellos en nuestra provincia. Además, desde la última actualización se han otorgado 1.878 nuevas altas a pacientes con Covid mientras que en los hospitales alicantinos continúan ingresados por este motivo 359 pacientes, 81 de ellos en la UCI. Por otro lado, se han registrado 20 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, nueve de ellos residentes. En cuanto a nuevos brotes, un total de 63 en el conjunto de la región, se han detectado cuatro en la Vega Baja que suman 21 positivos. El más numeroso es de 10 casos y origen laboral en Orihuela, donde se registran otros dos brotes de origen social con tres y cinco casos. Un cuarto brote se ha detectado en Albatera, de origen social y con tres casos.

Actualización de datos por municipios y departamentos

Hoy martes también es jornada de actualización por municipios y departamentos de salud y, en la Vega Baja, la buena noticia sin duda es que no se ha registrado ningún fallecido por Covid desde la última actualización del pasado viernes. En cuanto a nuevos contagios, mientras el índice acumulado de los últimos 14 días en el Departamento de Orihuela se incrementa en 10 casos (382 PCR+), el de Torrevieja baja en 24 (141 PCR+). Por municipios, no hay grandes subidas ni bajadas respecto a la última actualización del viernes, siendo las más cuantiosas las de Orihuela y Almoradí, que acumulan 13 y 11 positivos más y, por otro lado, las de Dolores y Benejúzar, que restan en su cómputo particular 11 casos de coronavirus. Los únicos municipios que permanecen sin casos Covid en estos momentos son Daya Nueva y Daya Vieja.

Casos de coronavirus en los últimos 14 días