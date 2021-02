ACTUALIZACIÓN DATOS CORONAVIRUS

La Vega Baja registra 509 contagios y 11 fallecidos entre el martes y el jueves

Esta cifra de nuevos contagios de coronavirus supone un incremento de 187 casos respecto al periodo comprendido entre el viernes y el lunes pasado. No obstante, c abe recordar que, si bien estas actualizaciones de datos afectan al total de contagios de un municipio, los incrementos pueden ser de casos anteriores (reasignaciones o casos antiguos conocidos ahora). La Comunitat Valenciana ha registrado 1.768 casos nuevos de coronavirus en la actualización de este viernes, 607 de ellos en nuestra provincia donde, a fecha de hoy, permanecen ingresados a causa del Covid-19 740 pacientes, 162 de ellos en UCI.

Por otra parte, desde la última actualización se han otorgado 4.428 nuevas altas a pacientes con coronavirus mientras hay que lamentar 63 fallecimientos más de los que 29 eran usuarios de residencias. En cuanto a nuevos brotes, 39 en el conjunto de la región, tres corresponden a nuestra comarca. Todos ellos se han registrado en el ámbito laboral y se trata de dos focos en Orihuela con tres casos y otro foco en Bigastro con otros tres casos. Actualización de datos en la Vega Baja En cuanto a la actualización de datos de contagios y fallecidos por coronavirus entre este martes 16 y el jueves 18 de febrero, cabe señalar que la Vega Baja suma 509 nuevos casos y 11 decesos. Esto supone un incremento de 187 casos más respecto al periodo comprendido entre el viernes y el lunes pasado. No obstante, c abe recordar que, si bien estas actualizaciones de datos afectan al total de contagios de un municipio, los incrementos pueden ser de casos anteriores (reasignaciones o casos antiguos conocidos ahora). Por otra parte, se han registrado seis fallecidos menos que entre el viernes y el lunes pasado. Por municipios, se han asignado 143 contagios entre el martes y el jueves a Torrevieja, 72 a Orihuela, 39 a Rojales, 36 a Pilar de la Horadada, 30 a Almoradí, 28 a Callosa, 27 a Guardamar, 25 a Albatera y 20 a Dolores y a San Miguel. El resto de localidades registra menos de 10 casos. En esta ocasión tan sólo Daya Nueva no suma nuevos contagios. En cuanto a los fallecidos en la Vega Baja a causa del Covid-19 en los últimos tres días, un total de 11, cabe señalar que se han registrado y asignado tres a Pilar de la Horadada, dos a Orihuela y a Torrevieja y uno a Algorfa, Formentera, Redován y San Fulgencio. Casos asignados entre el martes 16 y el jueves 18 de febrero a la Vega Baja Torrevieja 143 Orihuela 72 Rojales 39 Pilar Horadada 36 Almoradí 30 Callosa Segura 28 Guardamar 27 Albatera 25 Dolores 20 San Miguel 20 Benijófar 7 Catral 7 Rafal 7 San Fulgencio7 Bigastro 6 Benejúzar 5 Cox 5 Redován 5 Formentera 4 Granja Rocamora 4 Los Montesinos 3 San Isidro 3 Benferri 2 Daya Vieja 2 Algorfa 1 Jacarilla 1

Onda Cero Vega Baja