TEATRO MUNICIPAL

Tres grandes magas internacionales se citan este viernes en Torrevieja con la gala 'Las Ilusionistas'

🪄 Dania Díaz, Jessica Guloomal y Patri Zenner protagonizan una velada única de ilusionismo, mentalismo y magia en el Teatro Municipal de Torrevieja

Hoy charlamos en 'Más de uno' Vega Baja con Dania Díaz, Pase de Oro en 'Got Talent' España y finalista en EEUU

Onda Cero Vega Baja

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Cultura Torrevieja

El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este viernes, a las 19:00 horas, la gala internacional “Las Ilusionistas: Damas Mágicas”, un espectáculo protagonizado por las reconocidas magas Dania Díaz, Jessica Guloomal y Patri Zenner, que combinarán magia de escena, mentalismo, fantasía y grandes ilusiones en una propuesta para todos los públicos.

La venezolana Dania Díaz, conocida por su pase de oro en Got Talent España, aportará una magia cargada de emoción y narrativa. Junto a ella actuará la canaria Jessica Guloomal, artista con más de dos décadas de trayectoria y numerosos reconocimientos en el ámbito nacional. Completa el cartel Patri Zenner, Premio Nacional de Magia, que fusiona mentalismo y fantasía medieval en un estilo muy personal. La gala busca visibilizar el talento femenino en el mundo del ilusionismo y promete una noche repleta de sorpresas, misterio y asombro

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