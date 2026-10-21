Tres grandes magas internacionales se citan este viernes en Torrevieja con la gala 'Las Ilusionistas'

El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este viernes, a las 19:00 horas, la gala internacional “Las Ilusionistas: Damas Mágicas”, un espectáculo protagonizado por las reconocidas magas Dania Díaz, Jessica Guloomal y Patri Zenner, que combinarán magia de escena, mentalismo, fantasía y grandes ilusiones en una propuesta para todos los públicos.

La venezolana Dania Díaz, conocida por su pase de oro en Got Talent España, aportará una magia cargada de emoción y narrativa. Junto a ella actuará la canaria Jessica Guloomal, artista con más de dos décadas de trayectoria y numerosos reconocimientos en el ámbito nacional. Completa el cartel Patri Zenner, Premio Nacional de Magia, que fusiona mentalismo y fantasía medieval en un estilo muy personal. La gala busca visibilizar el talento femenino en el mundo del ilusionismo y promete una noche repleta de sorpresas, misterio y asombro