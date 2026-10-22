DIVULGACIÓN SANITARIA

Torrevieja celebrará el 29 de octubre su I Feria de Salud con una jornada dedicada a la prevención y el bienestar

📢 El divulgador de emergencias Miguel Assal ofrecerá una charla sobre primeros auxilios a estudiantes de Secundaria y la popular doctora Sara Marín abordará los cambios del cuerpo de la mujer en una conferencia abierta al público

🎙️También hablamos de las I Jornadas Regionales de Pérdidas y Duelo. Para conocer más detalles de ambas iniciativas hoy charlamos en 'Más de uno' Vega Baja con Rosa Cañón, concejala de Salud Pública en el Ayuntamiento de Torrevieja

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Jornadas Salud

La I Feria de la Salud de Torrevieja se celebrará el próximo jueves 29 de octubre en el Auditorio Internacional con la participación de más de 30 entidades y profesionales que ofrecerán información, talleres y actividades para promover hábitos saludables y acercar a la población los recursos sanitarios disponibles.

La iniciativa, impulsada desde las mesas intersectoriales de salud, incluirá 30 stands con espacios dedicados a la alimentación, salud mental, prevención de enfermedades, primeros auxilios y actividad física. Además, participarán hospitales, asociaciones sociosanitarias, farmacias, cuerpos de emergencia y entidades deportivas y sociales de la comarca.

La jornada contará con una programación específica para estudiantes por la mañana y abrirá sus puertas al público general por la tarde, de 17.30 a 21.30 horas. Entre las actividades matinales, destinadas específicamente a todos los alumnos de 3ESO y FP Sanitario de Torrevieja, figura una charla formativa sobre actuación en emergencias a cargo de Miguel Assal, con más de 7 millones de seguidores en RRSS.

Los alumnos también asistirán a una demostración de rescate a cargo de los bomberos. Por la tarde, ya para el público general y junto a la visita de los stands, se ofrecerá a las 20 horas una conferencia de la popular doctora Sara Marín Berbell sobre los cambios que experimenta el cuerpo de la mujer a lo largo de la vida. Las invitaciones para esta charla pueden conseguirse a través de la web culturatorrevieja.com o en las taquillas del Teatro.

I Jornadas Regionales de Pérdidas y Duelo

Torrevieja acogerá los días 5 y 6 de noviembre las I Jornadas Regionales de Pérdidas y Duelo, organizadas por la concejalía de Salud Pública con la participación de profesionales de distintos ámbitos para abordar los procesos de pérdida y duelo, compartir experiencias y ofrecer herramientas de acompañamiento a pacientes y familias.

El encuentro, que se celebrará en el Centro Cultural Virgen del Carmen, incluirá ponencias, mesas de debate y testimonios sobre cuestiones como el duelo en el ámbito sanitario, la escucha terapéutica, los cuidados paliativos, el acompañamiento al final de la vida y el duelo perinatal y gestacional.

Entre los participantes figuran especialistas como Mireia Roqué, Valentín Rodil, Arnaldo Pangrazzi y Lorena Hernández Pallarés. Además, durante las jornadas se instalará la denominada Caravana de Duelo, que ofrecerá consultas gratuitas de escucha y acompañamiento abiertas a la ciudadanía. La programación se completará con las exposiciones “Modelando el duelo” y “La primera, única y eterna fotografía”, así como con un baño de gong abierto al público como actividad de clausura.

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