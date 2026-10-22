Torrevieja celebrará el 29 de octubre su I Feria de Salud con una jornada dedicada a la prevención y el bienestar

La I Feria de la Salud de Torrevieja se celebrará el próximo jueves 29 de octubre en el Auditorio Internacional con la participación de más de 30 entidades y profesionales que ofrecerán información, talleres y actividades para promover hábitos saludables y acercar a la población los recursos sanitarios disponibles.

La iniciativa, impulsada desde las mesas intersectoriales de salud, incluirá 30 stands con espacios dedicados a la alimentación, salud mental, prevención de enfermedades, primeros auxilios y actividad física. Además, participarán hospitales, asociaciones sociosanitarias, farmacias, cuerpos de emergencia y entidades deportivas y sociales de la comarca.

La jornada contará con una programación específica para estudiantes por la mañana y abrirá sus puertas al público general por la tarde, de 17.30 a 21.30 horas. Entre las actividades matinales, destinadas específicamente a todos los alumnos de 3ESO y FP Sanitario de Torrevieja, figura una charla formativa sobre actuación en emergencias a cargo de Miguel Assal, con más de 7 millones de seguidores en RRSS.

Los alumnos también asistirán a una demostración de rescate a cargo de los bomberos. Por la tarde, ya para el público general y junto a la visita de los stands, se ofrecerá a las 20 horas una conferencia de la popular doctora Sara Marín Berbell sobre los cambios que experimenta el cuerpo de la mujer a lo largo de la vida. Las invitaciones para esta charla pueden conseguirse a través de la web culturatorrevieja.com o en las taquillas del Teatro.

I Jornadas Regionales de Pérdidas y Duelo

Torrevieja acogerá los días 5 y 6 de noviembre las I Jornadas Regionales de Pérdidas y Duelo, organizadas por la concejalía de Salud Pública con la participación de profesionales de distintos ámbitos para abordar los procesos de pérdida y duelo, compartir experiencias y ofrecer herramientas de acompañamiento a pacientes y familias.

El encuentro, que se celebrará en el Centro Cultural Virgen del Carmen, incluirá ponencias, mesas de debate y testimonios sobre cuestiones como el duelo en el ámbito sanitario, la escucha terapéutica, los cuidados paliativos, el acompañamiento al final de la vida y el duelo perinatal y gestacional.

Entre los participantes figuran especialistas como Mireia Roqué, Valentín Rodil, Arnaldo Pangrazzi y Lorena Hernández Pallarés. Además, durante las jornadas se instalará la denominada Caravana de Duelo, que ofrecerá consultas gratuitas de escucha y acompañamiento abiertas a la ciudadanía. La programación se completará con las exposiciones “Modelando el duelo” y “La primera, única y eterna fotografía”, así como con un baño de gong abierto al público como actividad de clausura.