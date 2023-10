“El Tenorio”, “Don Giovanni” y “La Comedia de los Errores”, tres grandes obras de teatro de diferentes temáticas, completan la agenda cultural del Teatro Municipal

Las tablas del Teatro Municipal acogen esta semana tres grandes obras de teatro, abarcando diferentes géneros y temática variada. Más de un centenar de actores pasarán estos días por el escenario del Teatro Municipal, con la representación de dos obras clásicas como son “El Tenorio” y “Don Giovanni”. La semana finaliza con la puesta en escena de una obra de creación más moderna, una comedia, pero ambientada en la Antigua Grecia, que contará con actores de talla nacional, “La Comedia de los Errores”.

La semana comienza hoy martes, 31 de octubre, a las 21:00 horas, con la vuelta al Teatro Municipal de la obra clásica “Don Juan Tenorio”. La Escuela Municipal de Teatro de Torrevieja, junto a su profesor y director, Matías Antón, protagonizará la obra más conocida del gran José Zorrilla.

Esta historia narra la vida de Don Juan Tenorio, un hombre que presume de ser un conquistador, de tener a todas las mujeres que desea en sus brazos. Por eso, lleva a cabo una apuesta con Don Luis Mejía: quieren ver quién es capaz de conquistar a más mujeres en un año. Sin embargo, cuando parece que el Tenorio tiene casi la victoria, conocerá a doña Inés, una monja, y todo cambiará.

La representación correrá a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro, el dar vida a los personajes de este famoso drama, que mezcla religión y fantasía y que logra transportar al espectador a la Sevilla del siglo XVI, donde ese truhan llamado Don Juan Tenorio, hará lo que sea necesario para ganar la apuesta de quien es el que más romances logra conquistar. No te pierdas la representación de este clásico de la literatura castellana, hazte con tu entrada a través de la página web: www.culturatorrevieja.com o en la taquilla del Teatro Municipal.

Y si eres amante de la ópera, Cultura Torrevieja da la bienvenida a noviembre con una de las odas más conocidas mundialmente, “Don Giovanni”, compuesta por Mozart en 1787 a partir del mito de la obra de Don Juan. Será este próximo viernes, 3 de noviembre, a las 19:00 horas, cuando los artistas den vida a esos

personajes de esta increíble obra, que mezcla romance, religión, drama y mucha diversión.

Esta ópera cuenta las andanzas de Don Giovanni, un joven licencioso que siempre está en busca de una mujer para seducir. Don Giovanni comienza mostrándonos al protagonista, enmascarado, huyendo de Doña Anna, una dama que está luchando con él. El Comendador, padre de la joven, acude en su ayuda y reta a Giovanni a duelo. Giovanni sale victorioso y, tras matar a El Comendador, escapa con su sirviente, Leporello. Al descubrir la identidad del atacante enmascarado, Doña Anna y su prometido, Don Ottavio, unen fuerzas con Doña Elvira, otra de las víctimas de Giovanni, para llevarlo ante la justicia. Luego, por casualidad, Giovanni y Leporello llegan a la fiesta de casamiento de dos campesinos: Zerlina y Masetto. Giovanni se propone conquistar a Zerlina y conspira para recibirla, sola, en un baile que dará en su palacio esa misma noche. Más tarde, cuando Giovanni intenta seducir a Zerlina, los amigos de la joven vienen al rescate. Giovanni intenta culpar a Leporello. Luego, Anna, Ottavio y Elvira, que eran invitados enmascarados, revelan su identidad, y todos se dan cuenta de que Giovanni es un canalla. Giovanni intenta seducir a la doncella de Elvira mediante un elaborado ardid que implica intercambiar su ropa con Leporello e insinuar un romance con Elvira.

Después de varios casos de identidad equivocada, Giovanni y Leporello vuelven a encontrarse en el cementerio. Giovanni nota la tumba de El Comendador y, en tono de burla, invita a la estatua del difunto a cenar a su palacio. Más tarde, cuando Giovanni está cenando, llega “el invitado de piedra”. Esa pétrea aparición concede a Giovanni una última oportunidad de arrepentirse, pero el joven se niega. La estatua arrastra a Giovanni al infierno. La ópera concluye con las reflexiones de Leporello, Anna, Ottavio, Elvira, Zerlina y Masetto sobre su futuro, ahora que Giovanni ha enfrentado la justicia. De la mano de la compañía Opera 2001 SL, el público del Teatro Municipal podrá disfrutar de una magnífica obra, con música de orquesta en directo y que sumergirá al espectador en una experiencia lírica única.

Y para rematar la semana, el domingo, 5 de noviembre, a las 19:00 horas, llega al Teatro Municipal por primera vez, una desternillante comedia ambientada en la Grecia Clásica; “La Comedia de los Errores”.

Esta divertida obra de Shakespeare nos adentra en una alocada aventura donde todo se lía y nos lleva hacernos las mismas preguntas, una y otra vez: ¿Qué es la Verdad? ¿Cuál es origen de todo eso que acordamos llamar “lo verdadero”? ¿Dónde descansan los cimientos de las respuestas correctas?

En La comedia de los errores empezamos con una sentencia de muerte y todo se convierte en una fiesta por error. Por error cambiamos de pareja creyendo que estamos en lo cierto y por error acabamos en la cárcel creyendo ser honestos. De los errores aprendemos, pero es un error pensarlo si aspiramos a no equivocarnos.

Nos trasladamos a Grecia, cuna de nuestra cultura, madre de Aristóteles, Pericles y las fiestas dionisiacas, abuela de Zorba el griego, donde cuatro gemelos; es decir, dos parejas de gemelos emparentados con dos gemelas, que por error se emparejan con los gemelos que no son sus parejas mientras sus gemelos auténticos se disfrazan de las gemelas erradas para seducir a sus gemelos, impostores de ellos mismos… ¿o no es así? …no, me he equivocado, yerro.

En realidad, son una pareja de gemelos, que no lo son entre ellos, sino de otra pareja que tampoco lo son entre ellos, pero sí lo son de la otra pareja, que adquieren una deuda con un joyero, amigo de un exorcista que vive cerca de una Abadía en la que se encuentra una Madre Abadesa que está casada con un viajero comerciante que ella cree muerto y por lo tanto es más madre que abadesa… o no, ¿me equivoco de nuevo?

El caso es que todos tienen ganas de fiesta a la orilla del mar en Éfeso…¿Éfeso tiene puerto? Tiene una biblioteca y un teatro precioso, pero… ¿mar?

Y así, se sucede toda la obra en un periplo de situaciones y alocados acontecimientos, que harán las delicias del público. Risas y carcajadas están aseguradas de la mano de actores de talla nacional como Pepón Nieto, Antonio Pagudo, Fernando Soto y Rulo Pardo, entre otros.

No te pierdas esta semana una increíble variedad de obras de teatro que vienen de la mano de Cultura Torrevieja, hazte con tus entradas a través de la web: www.culturatorrevieja.com o en la taquilla de Teatro Municipal.