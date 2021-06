Rojales abandera la defensa de los derechos de las personas LGTBI en la Vega Baja

“Es fundamental que, desde los Ayuntamientos, grandes o pequeños, y sobre todo desde las Concejalías de Igualdad de oportunidades y trato sexista un compromiso de erradicar cualquier tipo de discriminación hacia las personas por razón de su orientación o identidad sexual” afirma Inmaculada Chazarra concejala de Igualdad.

Es por eso, que en estos días, la Concejalía de Igualdad de Rojales se encuentra trabajando para poner el acento en varias líneas de trabajo en atención a la diversidad, con la doble vertiente de defender los derechos de las personas LGTBIQ+, y de concienciar desde la visibilización en favor de la igualdad de trato y oportunidades a toda la población.

“La LGTBIfobia afecta a todas las personas sin distinción, no podemos olvidar que cualquiera somos susceptibles de recibir insulto o un trato discriminatorio, por tanto desde la Concejalia hemos pensamos que lanzando la Campaña bilingüe Como tú / Like You podemos contribuir a que la sociedad donde residimos revise sus concepciones, verbalizaciones, que desarrollen empatía real para alejarnos de actitudes discriminatorias” recuerda la Concejala.

Pero la Concejalía no se queda ahí, y contempla un programa de actos para apoyar la diversidad afectivo-sexual y sexo-genérica con varias actividades como la realización

de un diagnóstico municipal en relación a la situación de diversidad sexual, familiar y de género y los riesgos a los que se enfrentan en el municipio (este diagnóstico formará parte del I Plan LGTBIQ+ de Rojales, en el cual la concejalía está trabajando para ultimar y presentar a la ciudadanía antes de Septiembre) o un ciclo de entrevistas a personas activistas LGTBI de la vega baja en el programa de Radio Onda Cero, dirigido por el periodista Pepe Ruiz, que se emitirá desde Rojales.