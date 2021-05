La red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua celebrará, los próximos 20 y 21 de mayo, el ‘I Encuentro de Cofradías y Hermandades’

El programa del Encuentro es el siguiente:

Jueves 20 de Mayo

19h Acto de Inauguración. Interviene Rosario Andújar Torrejón, presidenta de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua.

19h- 20h. Mesa Redonda: ‘Necesidades para el desarrollo y continuidad de las celebraciones de Semana Santa y Pascua desde la perspectiva de las cofradías y hermandades’

Moderador: Antonio Luís Galiano, Cronista de la Ciudad de Orihuela (Alicante) España

Participantes:

José Veiga Golpe. Presidente Xunta de Cofradías de Semana Santa de Viveiro (España).

Gonzalo Montoya Alcocer. Presidente de la Gloriosa Cofradía del Stmo. Sacramento y María Inmaculada de Orihuela (España).

Cav. Alessandro Barrafranca. Associazione Giovedì Santo – Museo delle Vare, Caltanisetta, Sicilia (Italia).

Bernardo Reis. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga (Portugal)

Francisco José Heredia. Secretario Consejo de hermandades de Alcalá La Real, Jaén (España).

20h-21h. Mesa Redonda: ‘Ventajas e inconvenientes del turismo en torno a las celebraciones y tradiciones religiosas’

Moderadora: Pilar Panero, Profesora de la Universidad de Valladolid

Participantes:

Gerlando Taibi. Gran Cerimoniere Real Maestranza di Caltanisetta, Sicilia (Italia). Noel Castillo, Vittoriosa Holy Crucifix confraternity and Managing Director of a Tourism promotion agency, Birgu (Malta). Antonio Candil. Secretario de la agrupación General de Hermandades y cofradías de Priego de Córdoba (España). Juan Andrés Ibáñez Vilches, Director del Museo de Bordados Paso Blanco (muBBla), Lorca (España). Viernes 21 de Mayo 19h- 20h. Mesa Redonda: ‘Cofradías y Semana Santa: el papel de hermandades y cofradías en el impulso y gestión de los museos de Semana Santa’ Moderador: Francisco Javier Gómez, Co-fundador del Museo de Arte Sacro de la Hdad. Del Buen Fin de Cabra (Córdoba) España Participantes: José Sáez Sironi. Presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela. Director del Museo de la Semana Santa de Orihuela (España). Dra. Concetta Cataldo. Associazione Teatro della Parola, Caltanisetta, Sicilia (Italia). Rafael Sánchez. Hermano Mayor de la Hermandad de la Columna. Lucena, Córdoba (España). Diana Murcia Guilabert, directora del Museo Azul de la Semana Santa (Mass), Lorca (España). 20h-21h. Mesa Redonda. ‘Trabajo en red. Hacia un marco colaborativo internacional entre hermandades y cofradías’ Moderador: Julio Grande, Coordinador de Comité científico de la Red europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua Joze Stukl. Brotherhoods and Confraternities of the Škofja Loka Passion Play, Slovenia.

Rafael Benjumea. Cofrade y Comentarista de Écija, Sevilla (España).

D. Manuel Bernabé Belmonte. Comunicación Social Institucional en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma.

Guillermo Iván Bernal Trujillo. Presidente de la Agrupación de cofradías y hermandades de Baena, Córdoba (España).

Álvaro Reina. Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Osuna, Sevilla (España).

21h Acto de Clausura. Interviene Rosario Andújar Torrejón, presidenta de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua.

Más información a través de la web www.encuentrodehermandades.eu

Más sobre la Red Europea

La Red Europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua se creó en 2019 y de ella forman parte la Fundación Italiana Federico II, en representación de los municipios de Palermo y Caltanissetta, de Sicilia (Italia); el municipio de Birgu en Malta; la Comisión de Cuaresma y Celebraciones de la Semana Santa de Braga, en Portugal; las Representaciones de la Pasión de Cristo en Skofja Loka, Eslovenia; los municipios que forman parte de la ruta Caminos de Pasión: Alcalá la Real en Jaén, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil en Córdoba y Carmona, Écija Osuna y Utrera en Sevilla. También dentro de la geografía española encontramos a Orihuela en Alicante; Lorca en Murcia y Viveiro en Lugo.

El objetivo de la misma es promocionar y difundir el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, relacionado con las celebraciones de la Semana Santa y Pascua a través de acciones que pongan en valor este patrimonio, impulse entorno al mismo un desarrollo turístico sostenible y contribuyan a la salvaguarden el patrimonio inmaterial a través del trabajo científico y de investigación.