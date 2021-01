Recién entrados en el nuevo año y tras dos semanas de interminables excesos, te contamos qué pautas deberán formar parte de tu rutina este 2021

Elimina de raíz el azúcar: También llamada "Droga del siglo XXI", este ingrediente no aporta ningún beneficio para la salud. Suprimir el azúcar de tu vida te ayudará no solo a perder peso, sino también a sentirte sano, ya que está directamente relacionado con enfermedades como la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta o el colesterol. Pero para que no te quedes sin ese sabor dulce, te proponemos alternativas como las golosinas Yummy Sweets , 0% azúcar y con el sabor y textura tradicional, con tan solo 99 kcal por bolsita, aptas para celiacos y diabéticos y súper recomendables para niños, ya que no producen caries.