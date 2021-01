Reactivar y repensar España a traves de sus creatividad y capacidad de innovar

PRESENTACIÓN DEL FÓRUM ORIHUELA 2020 EN EL INSTITUTO CERVANTES Y LISTADO DE LOS 20 FINALISTAS A LA COPA ESPAÑA CREATIVA

Antes de ayer tuvo lugar el acto de presentación del Fórum Orihuela 2020 y se dieron a conocer los 20 finalistas que optan a conseguir la Copa España a las 11.30h abría el acto el Director General del Cervantes y también miembro del Jurado, Luis García Montero, con estas palabras: “Nos reunimos bajo el lema: Orihuela, un universo de poesía y luz entre el Mediterráneo e Iberoamérica, para presentar el VII Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, también llamado FÓRUM ORIHUELA 2020, un proyecto que ha sido premiado por el Ministerio de Cultura, como Uno de los Cinco Mejores Proyectos de Acción y Promoción Cultural 2019 y como Uno de los Diez Mejores de Industrias Culturales. Orihuela alberga un legado, el legado del poeta Miguel Hernández, muy importante para la cultura española. Ocasiones como ésta sirven para insistir que la cultura está implicada en lo más profundo de la vida y no sólo en deberes de ideas o deberes espirituales sino en nuestra economía, en nuestra manera de pensarnos, en nuestra manera de desarrollar y progresar lo que significan las ilusiones de una comunidad y los proyectos aquí presentados en las tres categorías son un magnífico ejemplo de este compromiso abierto de la cultura con el desarrollo económico y de una sociedad”.

Para completar su intervención García Montero señaló: “Quiero elogiar esta iniciativa de Orihuela para repensar y reactivar España desde su creatividad y desde su capacidad para innovar, capacidad de situarnos siempre en la vanguardia de lo nuevo. No son palabras vacías, pues, he podido ver con los proyectos presentados cómo es posible atender la realidad abriendo horizontes, mejorar una comunidad a través de nuevos valores más humanos y una apuesta por un futuro más solidario y sostenible…La música de este Fórum no puede sonar mejor y con iniciativas como ésta, se ponen los cimientos para que la letra siga su ritmo.”

A continuación, pasó la palabra a la Presidenta de España Creativa quien hizo de maestra de ceremonias, Belén Elisa Díaz: “Es un honor estar hoy aquí en esta insigne institución y muy significativa para nosotros, pues, 400 años después de la Muerte de Cervantes, las ciudades y territorios de España se unían en una estrategia colaborativa, basada en la creatividad y en la innovación, fundando el 2 de julio de 2016 en Monforte de Lemos, la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, con un referente claro, Cervantes, el triunfo del individuo, la modernidad, el sujeto, tan importante y tan desgastado por la postmodernidad”.

Díaz continuó destacando que “un contexto como el actual de la nueva normalidad, nos ha llevado a esta imaginación de nuevos eventos híbridos en esta doble realidad, la física y la virtual” agradeciendo también a todo el público que acompañaba y seguía el acto vía streaming. Además, subrayó que “España Creativa tiene que apoyarse en sus creadores, que junto con los emprendedores, se convierten en protagonistas de la necesaria transformación urbana y rural. Un claro ejemplo es la imagen corporativa de España Creativa obra del internacional Javier Mariscal o la del Fórum Orihuela 2020, del diseñador Manuel Estrada que nos acompaña hoy en esta presentación y que ha permitido contextualizarlo y ponerlo en valor”.

A continuación, intervino la Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura, Adriana Moscoso del Prado Hernández quien dedicó unas palabras: “El Fórum Orihuela 2020 fue distinguido como Uno de los Cinco Mejores Proyectos de Acción y Promoción Cultural de España, entre los aproximadamente 700 proyectos presentados, se trata de una iniciativa cultural de excelencia, que pone su foco en las industrias creativas ligadas al desarrollo económico y social de las ciudades y territorios, en la innovación y creación de empleo, en el empoderamiento e las personas para transformar y mejorar la sociedad, ideas todas ellas alineadas con los valores de la ONU”.

Continuó señalando Adriana Moscoso que “hay un elemento muy complementario de la programación del Fórum Orihuela 2020 que es la Copa España Creativa que otorga la Asociación España Creativa Innovación en Red. Se trata de uno de los principales expositivos a través de los cuales se pueden visualizar esos proyectos de ciudades y territorios que integran la creatividad y la tecnología, que atestiguan ese carácter estratégico de cara al desarrollo de un país a través de las ICCs. La manera en que la Copa España Creativa ha integrado la innovación cultural con la política territorial y la seguridad social, es digna de todo elogio.”

Por su parte, el Rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruíz, puso su énfasis en la riqueza cultural de Orihuela y el importante trabajo que junto al Ayuntamiento estaban haciendo en relación al campo de las industrias creativas: “nuestra universidad que lleva el nombre del poeta oriolano Miguel Hernández, es la más antigua de Alicante y en Orihuela existió una de las más antiguas de España, creada después de la de Valencia…Tenemos una Cátedra en Industrias Creativas,…”. Como miembro del Jurado destacó la calidad de todos los proyectos presentados y felicitó a todos los finalista. Finalmente, elogió y valoró la complejidad en la organización de este evento del Fórum en un contexto como el actual, calificando de perfecta la misma.