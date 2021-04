El Ayuntamiento denuncia la inacción de la Conselleria de ‘Medio Ambiente’ para actuar contra el cactus Arizona que ya está presente en el monte de San Miguel

“No se puede permitir que los ciudadanos no puedan disfrutar del medio ambiente en zonas como nuestras ruinas históricas del Castillo de los Moros o el paso por la zona del túnel y San Isidro”

El concejal de Medio Ambiente, Dámaso Aparicio, ha anunciado que está dispuesto a llegar a dónde haga falta ante la inacción de la Conselleria de Desarrollo Rural, Transición Ecológica y Emergencia Climática para actuar urgente contra el cactus Arizona que invade la Sierra de Orihuela. La situación se ha agravado en las últimas semanas una vez que “ha ocurrido lo que muchos nos temíamos, el cactus no se detiene; no sólo está siendo tratado con voluntarios oriolanos como el Grupo Oriolano de Montañismo (GOM), llegando a las zonas más escarpadas practicamente haciendo rapel; no tenemos ayuda de la Generalitat, no ha venido nadie a verlo, ni a actuar, ni de Red Natura, ni de Vida Silvestre… sino que ahora el cactus ha vuelto al Monte de San Miguel colonizando toda la zona. Esto viene a suponer que el Ayuntamiento de Orihuela va a tener la necesidad de invertir dinero de todos los oriolanos para hacer lo que, en la sierra, es competencia de la Generalitat y ahora está en el término municipal”.

