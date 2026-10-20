La oriolana Mª del Carmen Giménez presenta en Bigastro 'Las manos de mamá', una potente herramienta que ayuda a los niños a gestionar el duelo

La escritora e ilustradora María del Carmen Giménez Guillén ha lanzado al mercado literario 'Las manos de mamá', publicado por la Editorial Círculo Rojo. La obra destaca como una valiosa herramienta pedagógica y emocional diseñada para acompañar a los más pequeños en la comprensión del duelo, la pérdida y el amor incondicional.

A través de una narrativa sumamente delicada, la historia aborda la gestión de la ausencia física de los seres queridos desde una perspectiva llena de luz, optimismo y esperanza.

La trama del libro gira en torno a Celeste, una niña de siete años vital y cariñosa, cuya relación con su madre sirve de hilo conductor. Mediante los ojos de la pequeña, el lector se sumerge en la seguridad, la ternura y la protección que transmiten las manos maternas en los detalles más cotidianos de la infancia.

A pesar de tratar un tema tan complejo como la pérdida, la autora logra transformar el dolor en un mensaje de resiliencia. El texto demuestra a los niños que el vínculo con una madre trasciende la distancia y el tiempo, permaneciendo siempre vivo en los recuerdos y en el corazón.

Uno de los grandes atractivos de 'Las manos de mamá' es su cuidada edición visual. La propia María del Carmen Giménez se ha encargado de dar vida a los personajes a través de ilustraciones hechas a mano que complementan a la perfección la sensibilidad del relato. Con una extensión de 39 páginas, el formato está especialmente pensado para captar la atención de lectores de entre 5 y 12 años, aunque su trasfondo apela con la misma fuerza al público adulto.