‘Los animales no son regalos’

Orihuela lanza lema de la nueva campaña de sensibilización animal de la Concejalía de Sanidad

La Concejalía de Sanidad ha puesto en marcha una campaña de sensibilización titulada “Los animales no son regalos” con motivo de las fiestas navideñas para concienciar a la población de que un animal no es un regalo y promover, a su vez, la adopción de los mismos. Luis Quesada, concejal de Sanidad ha explicado que esta campaña pretende “sensibilizar a la población, precisamente en las fechas en las que nos encontramos y que es cuando más se demanda desde la población infantil como regalo, de que no son un juguete, que sienten y padecen al igual que una persona y por tanto, hay que cuidarlos bien y no abandonarlos”

