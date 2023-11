Molins celebra el próximo domingo la IX Carrera del Pavo y Papá Noel

El edil ha estado acompañado en la presentación por Rafa Barrios, presidente de la Asociación de Amigos de la Cultura y el Mundo Rural, Reyes Esquiva, miembro de la organización de la prueba, y Paco Belmonte, presidente del Club de Atletismo Tragamillas. Este evento deportivo está organizado por la Asociación de Amigos de la Cultura y el Mundo Rural y cuenta con la colaboración del área de Deportes, de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Club de Atletismo Tragamillas, Policía Local de Orihuela, Cruz Roja y Protección Civil.

Asimismo, Paco Belmonte ha explicado las condiciones técnicas de la prueba que saldrá desde la Plaza de la Iglesia y en la que se recorrerán 5 km. Entre las diferentes categorías de la competición de menores destacan la Pre-Benjamín (Sub 8), Benjamines (Sub 10), Alevin (Sub 12), Infantil (Sub 14). De la misma manera, se establecen también categorías para mayores como cadete (Sub 16), Juvenil (Sub 18), Junior/Promesa (Sub 23), Senior, Veterano/a A, Veterano/a B y Veterano/a C. Belmonte ha avanzado también que “las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo viernes 1 de diciembre, pero no se harán inscripciones el día de la carrera. Contamos con 270 plazas para mayores y 250 para niños”. Los precios de las inscripciones será de 10 euros mayores y 1 euro para menores. Además, “los dorsales se podrán retirar desde las 8.30 en la Plaza de la Iglesia”.

Seguidamente, Rafa Barrios, ha agradecido “el apoyo del Ayuntamiento de Orihuela, del Club Tragamillas y este año de la Diputación de Alicante”. También “ha animado a la participación porque contaremos con un mercadillo solidario con asociaciones y colectivos de Orihuela y de la comarca, y recogeremos también alimentos que se destinarán a Cáritas”.

Reyes Esquiva ha asegurado que “este evento deportivo tiene muchas sorpresas y este año además de contar con nuestra mascota, contaremos también con la presencia de Papá Noel, los coches de época abrirán la carrera y contamos con una bolsa del corredor muy completa”. También ha agradecido su colaboración a “Lola Sánchez que nos ayuda con la carrera de los niños desde la Escuela de Atletismo”.

Víctor Sigüenza ha manifestado que “estamos ante una cita deportiva que se ha convertido en una tradición a las puertas de la Navidad muy esperada por todos, que se ha asentado en nuestro calendario y que nos ofrece una gran fiesta del deporte. De hecho, al año que viene se celebrará su décima edición y seguro que lo celebramos a lo grande”. El concejal de Deportes también ha destacado “el trabajo y el esfuerzo de la Asociación de Amigos de la Cultura y del Mundo Rural para mantener esta tradición deportiva”.

Las personas interesadas en participar en esta carrera pueden inscribirse y obtener más información en la web tragamillas.org hasta el viernes 1 de diciembre a las 23:30h.