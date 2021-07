Medio Ambiente denuncia que el Consell se niega a actuar contra el cactus arizona por su elevado coste, según un informe al síndic de Greuges

Aparicio ha resaltado que cada vez hay más cactus en toda la sierra como así lo denuncian, no solo los senderistas sino también muchos naturalistas y personas relacionadas con el medio ambiente que “están viendo como por la falta de trabajo, por la inacción de la conselleria competente, esta especie invasora tan peligrosa para las personas, para la fauna y para la flora que habita en nuestra Sierra no solo se ha quedado ahí sino que también ha llegado al Monte de San Miguel, junto a las ruinas del casco del Castillo de los Moros y junto al Palmeral el segundo más importante de Europa. En este caso, el Ayuntamiento dentro de su competencia actuó y erradicó la especie en toda esa zona”.

Continúa el edil de Medio Ambiente explicando que el Ministerio no ha contestado a los requerimientos del Ayuntamiento y tampoco lo ha hecho la Conselleria, pero sí han dirigido un escrito al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. “Habíamos denunciado la inacción, el pasotismo que tiene la consellera que encima es de Elche y que no hace nada por la Sierra de Orihuela”. En el informe hablan de que hay un antecedente cuando la Generalitat llevó a cabo una inversión de cerca de un millón de euros para la erradicación de la especie invasora entre los años 2010 y 2013. “Desde entonces los gobiernos de las camisetas, los gobiernos de las reivindicaciones, los gobiernos de izquierda, los gobiernos verdes que se ponían camisetas cuando gobernaba el Partido Popular dicen, efectivamente, que en sus dos legislaturas que llevan mandando no han hecho nada, alegando como motivos que hubiera necesitado la dedicación casi permanente de una brigada especializada en la extracción de la planta y además que es muy caro”. La Conselleria de Medio Ambiente en dos años no han contestado a ningún escrito de la concejalía ni en relación a la reforestación y “ahora nos despachamos con un informe al síndico que dice que si la gravedad invasión de la Sierra es innegable por la elevada dificultad del trabajo y su escasa rentabilidad desaconsejan una nueva intervención”.

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado alegaciones a esta respuesta del síndic y “esperaré para ver esa resolución y si es desfavorable irme a la Comisión Europea y formular la pertinente denuncia. Si tienen que abrir expediente a España por incumplimiento del Consell que lo hagan. No voy a consentir que la consellera de Medio Ambiente se ría de Orihuela”, finaliza Dámaso Aparicio.