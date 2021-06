articulo de opinión

Manuel Pineda Rafal diez años de ilusión, diez años inolvidables

Y yo solo quería ayudar a los socialistas y, de pronto, me vi envuelto y convertido en alcalde de Rafal hace 10 años. De la consulta a la alcaldía. “¡Qué cambio más grande!”, me decían mis amigos; pero al poco tiempo comprobé que no era así, que era el mismo trabajo. Es cierto que los conocimientos son diferentes, pero una vez aprendidos, era la misma vocación. Se trata de ayudar al que lo necesita y gestionar de forma ecuánime, porque cualquier decisión beneficia o afecta a mucha gente, en este caso.

Onda Cero Vega Baja