El PP mantiene conversaciones con ediles firmantes para evitar la moción de censura en Orihuela

El Partido Popular, tanto en el ámbito autonómico, como provincial y local, trabaja para evitar la moción de censura que en Orihuela PSOE, Ciudadanos y Cambiemos han firmado y que se votará en un pleno extraordinario el próximo lunes día 25 con la intención de derrocar de la alcaldía al popular Emilio Bascuñana e investir como nueva alcaldesa a la socialista Carolina Gracia.

Tanto el presidente autonómico del PP, Carlos Mazón, como el todavía alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, han confirmado que se están manteniendo contactos y diálogo con algunos concejales para intentar que cambien su previsión de voto y tratar así de evitar la moción de censura. Mazón ha tendido la mano al diálogo de los ediles firmantes de la moción de censura, a los que les pide responsabilidad y generosidad de pensar en los intereses de Orihuela antes que en los partidistas. También Bascuñana, en la misma línea, ha asegurado mantener la esperanza hasta el último minuto de que no prospere la moción de censura.

Declaraciones del alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, esta mañana junto a los responsables autonómico y provincial del PP

Los populares han responsabilizado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, del posible cambio de gobierno en Orihuela a falta de menos de un año para concluir el mandato, y le han acusado de defender intereses partidistas para evitar la pérdida de poder que está teniendo en la provincia de Alicante. Es por ello que el presidente del PP provincial, Toni Pérez, ha pedido a Puig que paralice la moción de censura.

Los populares han acusado directamente al partido Ciudadanos, que eran sus socios de gobierno antes de tomar la decisión de firmar la moción de censura, de tener intereses personales de sus integrantes que no han sido consentidos estos últimos años por el Partido Popular. Aseguran los dirigentes populares que esos intereses posiblemente hayan encontrado respuesta positiva en el PSOE y de ahí que se haya llegado a este extremo. Por ello, Carlos Mazón ha exigido a todos los partidos que firman la moción, que den sus explicaciones y ratifiquen en sus direcciones provinciales y autonómicas si están de acuerdo con el cambio de gobierno de Orihuela en las actuales condiciones, ya que opina que se están produciendo muchas contradicciones al respecto.

Comparecencia de la portavoz adjunta del grupo socialista

“Ha sido un paripé. Una mala representación teatral”. Así ha calificado la concejala socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, María García, la rueda de prensa ofrecida hoy por los representantes del PP valenciano y alicantino, Carlos Mazón y Toni Pérez, junto a Emilio Bascuñana. “Se supone que venían a respaldar al Sr. Bascuñana, a respaldar su gestión, pero para sorpresa de todos, eso no ha ocurrido”, ha afirmado.

Así, la edil socialista ha insistido en que “ni el propio Carlos Mazón ha sido capaz de defender la gestión del actual alcalde”. En ese sentido, García ha señalado que “llegamos a entender a los responsables superiores del PP, ya que es difícil respaldar la gestión de quien tiene a una de las ciudades más importantes de esta provincia y la Comunidad Valenciana sin presupuestos desde 2018, de quien tiene decenas de proyectos paralizados, o de quien ha sido incapaz de articular consensos y acuerdos por el bien de Orihuela colapsando el gobierno municipal”.

Desde el grupo municipal socialista insisten en la "necesidad de un cambio en positivo para el Ayuntamiento de Orihuela, con el único objetivo de que Orihuela remonte con una gestión responsable y eficaz. Eso es lo que quiere los ciudadanos de Orihuela. Que el Ayuntamiento escuche sus reivindicaciones, que los proyectos salgan, que los barrios y las calles se adecenten".

“Estamos hablando de un alcalde que hace tiempo que dimitió de sus funciones, que ha perdido el impulso y la ilusión por sacar adelante a la ciudad y que se encuentra en entredicho judicialmente por, supuestamente, cobrar dinero público sin trabajar”, ha asegurado García. “El PP valenciano y alicantino no ha dicho nada hasta hoy desde que se formalizó la moción de censura. Y ¿por qué? Por la misma razón por la que hoy no han defendido la gestión del Sr. Bascuñana: porque desde su propio partido, y Mazón el primero, no quieren que siga de alcalde”, ha sentenciado García.