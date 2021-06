La Mancomunidad Bajo Segura ayuda a 264 usuarios en los itinerarios integrados de inserción socio laboral

La Mancomunidad Bajo Segura ha ayudado a 264 usuarios a través del programa Empodérate de los itinerarios integrados de inserción socio laboral. El objetivo es mejorar la empleabilidad y formación de los usuarios que demandan empleo para conseguir su inclusión en el ámbito del trabajo y la sociedad. El personal técnico de la entidad lo forman la AEDL, la psicóloga y las trabajadoras sociales. Este equipo es el encargado de consensuar junto a la persona demandante de empleo el conjunto integral de actuaciones que se van a llevar a cabo.

El programa Empodérate comenzó en diciembre de 2020, destinado a personas en situación de riesgo o exclusión social. Como ha explicado la presidenta de la Mancomunidad, Noemí Cutillas, “este perfil lo forman personas sin recursos económicos, que además suelen ser desempleadas de larga duración, jóvenes sin cualificación que no consiguen insertarse en el mundo laboral, inmigrantes que no conocen el idioma y no tienen estudios, víctimas de violencia de género o drogodependientes en rehabilitación, entre otros”. Así, ha añadido la Psicóloga y Coordinadora de Equipo, Andrea González, “con los itinerarios pretendemos conocer de primera mano las situaciones de personas de entre 17 y 61 años con dificultades para encontrar trabajo y que apenas cuentan con recursos para el desarrollo de su vida diaria”.

En concreto, durante el mes de diciembre de 2020, Empodérate ayudó a un total de 60 usuarios, lo que supuso una muy buena acogida para los itinerarios integrados. La AEDL de la Mancomunidad y Coordinadora Técnica del proyecto, Ana Serna, ha declarado que “para el 2021 nos marcamos el objetivo de atender a 150 usuarios”. Sin embargo, Serna ha indicado que “entre enero y junio ya hemos trabajado junto a 204 personas pertenecientes a los 9 municipios que conforman la Mancomunidad”. De esta manera, la iniciativa ya ha atendido a 264 personas en busca de trabajo. De ellas, 31 han encontrado un empleo desde que empezaron los itinerarios y 71 han empezado a formarse o a aumentar su formación.

En las próximas semanas, la Mancomunidad Bajo Segura pondrá en marcha EMPLEA, un proyecto que continuará con la labor de Empodérate. La presidenta Noemí Cutillas ha destacado que “el plan está centrado en el empleo, la formación, la atención social y la orientación laboral”. Esta iniciativa cuenta con la subvención de la Conselleria de Igualdad y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Una vez haya pasado el verano, la entidad empezará con la realización de los talleres para las personas interesadas. Las principales actividades programadas serán entrevistas motivacionales, consejos para afrontar entrevistas de trabajo, role-playing, emprendedoras/es, hábitos saludables, realización de Currículum Vitae y cartas de presentación, búsqueda activa de empleo y gestión de emociones, etcétera.