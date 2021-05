regalo 15 concurso especial primavera

Go Karts también nos ofrece un segundo regalo para nuestro sorteo

Y AHORA,,,, GO KARTS NOS DA LA OPORTUNIDAD DE CONSEGUIR OTRO FANTÁSTICO CIRCUITO DE KARTS PARA 1 PERSONA Participa en este gran regalo emociónate, d iversión y emoción a ras de suelo, con karts de hasta 400 cc en Go karts Orihuela Costa, s i te gusta la velocidad este es tu mejor regalo . vive una experiencia que no olvidarás Go Karts Orihuela Costa en Carretera Torrevieja Cartagena Km 5.7 Orihuela Costa Para poder participar en el concurso:

✔️ Ser Fans de Onda Cero Vega Baja

✔️ Haz un comentario en esta publicación

✔️ Comparte la publicación

Onda Cero Vega Baja