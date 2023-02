El IES de Los Montesinos Remedios Muñoz presenta la “I Jornada Informática FP”

El departamento de informática del IES de Los Montesinos Remedios Muñoz, ha organizado la I Jornada Informática FP, para dar a conocer el trabajo del ciclo de informática Grado Medio del centro. En esta jornada se hablará de personas que han estudiado el ciclo de informática y su trabajo en la actualidad, de las nuevas tendencias del sector como la inteligencia artificial y el cloud computing. También participarán empresas tecnológicas punteras con los perfiles de FP de informática, y por último, se dará a conocer la oferta formativa de los ciclos formativos superiores y los nuevos “másteres” de la FP.

En la mesa de presentación de la jornada intervendrán el director del IES D, Juan Herrera, el jefe del departamento de informática D. Adrián Ballester y el alcalde de Los Montesinos, D. José Manuel Butrón.

Los ponentes que intervendrán en los diferentes bloques temáticos son: D. Óscar Salinas, CIO PIHEMOK GOUP y exalumno del Ciclo Superior ASIR que hablará sobre el presente y futuro del IT en el entorno empresarial; D. Tony Gimeno, profesor del IES Los Montesinos y exalumno del ciclo superior ASIR, que hablará sobre la inteligencia artificial vs inteligencia emocional; la jornada contará también con el responsable de la empresa Amazon Web Servicios Sector Educativo D. Iñaky Bilbao; además, de las empresas GFT IT CONSULTING, MINDDEN Y LINK VIEW que hablarán sobre los perfiles IT más buscados por las empresas tecnológicas; la jornada finalizará con la intervención de los profesores de informática D. Enrique Cuenca del IES Antonio Sequeros de Almoradí y D. Gonzalo Ruiz del IES la Encantá de Rojales, que tratarán el tema de la oferta formativa, ciclos de informática y cursos de especialización.

La clausura de esta jornada será a cargo del Director General de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana D. Manuel Gomicia.la

Con la iniciativa de esta jornada el centro pretende dar a conocer a jóvenes estudiantes las diferentes salidas profesionales y de estudios superiores que tiene la FP de Informática

Todas las personas interesadas pueden inscribirse utilizando el QR que aparece en el cartel informativo o llamando al teléfono del centro 965290215.