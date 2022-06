Hoy comienza la Sparta Cup de Hockey en Torrevieja con mas de 500 deportistas

Jugadores profesionales de las principales ligas norteamericanas y europeas se medirán a jóvenes deportistas de toda España

La concejal de Deportes, Diana Box, junto al presidente del club de hockey “Halcones” de Torrevieja, Christian Mader, han presentado el Torneo Internacional de hockey en línea Sparta Cup, que tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio en el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”.

Más de 45 equipos con más de 500 deportistas de 30 nacionalidades (EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Australia, España, Eslovenia o Francia) se darán cita en este torneo internacional que contará con jugadores profesionales de la liga norteamericana de hockey hielo (NHL) y de ligas europeas. Se disputarán un total de 123 partidos de diversas categorías como son: sub 10, sub 12, sub 20, senior, mayores de 35 y veteranos, tanto masculinos como femeninos.

En palabras de Diana Box “se trata de un evento único que reunirá en nuestra ciudad a grandes figuras de este deporte, y que hará que sean más de 1.000 personas las que se desplacen a nuestra ciudad durante la celebración. Desde la concejalía de Deportes, y en colaboración siempre con nuestros clubes, seguiremos apostando por eventos deportivos de esta categoría que son un aliciente para todos nuestros jóvenes deportistas”.

Por su parte, el presidente del club Halcones, Christian Mader, ha querido destacar que “se trata de un evento que se ha venido realizando en la localidad de Blanes pero que, dado su magnitud, era necesario una sede con mayores dimensiones como es Torrevieja. Además, para el club es un sueño poder medirnos contra grandes estrellas del hockey en nuestra ciudad”.

La ceremonia de apertura tendrá lugar mañana jueves, 30 de junio, a las 10:00 horas, en el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”, donde se encuentra la pista central que se ha preparado para esta competición. Así mismo, durante todo

el torneo, los partidos también se disputarán en el Pabellón de Deportes “Cecilio Gallego”, que se ha acondicionado para la ocasión. Los partidos comenzarán a las 09:00 horas y finalizarán a las 21:00 horas durante los cuatro días que dura el torneo. La entrada es gratuita para todos los partidos de la competición. Como es tradición en los partidos de hockey hielo, se hará un lanzamiento de peluches que irán destinados a los niños ucranianos.

También estarán presentes en este torneo grandes equipos de hockey hielo y hockey línea como es Las Vegas Golden Knight, pertenecientes a una de las más prestigiosas academias de hockey de Estados Unidos como es la Pama Golden Knight Academy (Las Vegas).

El Sparta Cup es un torneo con una larga trayectoria en España que viene a Torrevieja por primera vez, cambiando su actual sede el Blanes. Se trata de un encuentro que enfrenta a jóvenes deportistas con grandes estrellas del hockey hielo y línea del mundo. Estaba prevista la celebración para diciembre de 2021 pero debido a la pandemia de la COVID-19 no pudo celebrarse.