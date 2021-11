Hoy 30 de noviembre dos discos memorables salían al mercado Thriller de Michael Jackson y The Wall de Pink Floyd

Este disco doble es un álbum conceptual que nos retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, basado en las vivencias del mismo Waters, convirtiéndolo así en una especie de álter ego antihéroe. Descrito por Roger Waters, Pink se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando: la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, la opresión de la educación británica, los fracasos sentimentales, la presión de ser una figura famosa en el mundo de la música o su controvertido uso de drogas sumado al asma, entre otros, son convertidos por él en «ladrillos de un muro metafórico» que lo aísla, construido con el fin de protegerse del mundo y de la vida, pero que le conduce a un mundo de fantasía autodestructiva.

Universalmente aclamado, es señalado por la crítica musical y seguidores del grupo como «uno de los mejores trabajos de la banda» y «uno de los mejores en la historia del rock», siendo constantemente admirado por su atmósfera morbosa y depresiva, complejidad lírica y musical, junto con su ambición y escala; además de continuar siendo uno de los discos más influyentes jamás hechos, tanto por su contenido musical como por el significado de su concepto, con elementos que a lo largo de los años han inspirado a muchos otros músicos, estableciéndose a su vez como un icono cultural desde entonces. Del mismo modo, el álbum fue un inmenso éxito comercial, llegando al número uno de listas en numerosos países y convirtiéndose en el disco más vendido de la década de 1970, el álbum doble más vendido en la historia y uno de los más vendidos de todos los tiempos, con un total de 33 millones de copias vendidas a nivel mundial, de las cuales 11.5 millones de copias fueron vendidas solo en los EE. UU., en donde debido a su naturaleza como un álbum doble, está certificado como veintitrés veces disco de platino.

Asimismo, en 2003, en una edición especial, la revista Rolling Stone posicionó el álbum en el puesto 87 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Thriller es el sexto álbum de estudio del artista estadounidense Michael Jackson, publicado el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records. Producido por Quincy Jones quien trabajó también en el álbum Off the Wall (1979) del mismo artista, la obra está compuesta por un balance de varios géneros musicales: entre disco y rock, funk y balada, R&B y pop.​ El propio Jackson escribió cuatro de las nueve canciones del álbum. Las sesiones de grabación iniciaron en abril de 1982 en los estudios Westlake de Los Ángeles,​ con un presupuesto de producción de US$750 000.​ El disco contó con la colaboración de Paul McCartney, exmiembro de The Beatles, además de varios integrantes de la banda de rock Toto, entre ellos Jeff Porcaro (batería), Steve Porcaro y David Paich (teclados), Steve Lukather (guitarra) y el teclista Greg Phillinganes.

Siete de las nueve canciones del álbum fueron lanzadas como sencillos: «Beat It», «Billie Jean», «Wanna Be Startin' Somethin'», «P.Y.T. (Pretty Young Thing)», «The Girl Is Mine», «Human Nature» y «Thriller», todos ellos llegaron a los diez primeros puestos en el Billboard Hot 100,​ con lo que estableció el récord del artista con más canciones top diez de un mismo álbum, con «Beat It» y «Billie Jean» alcanzando el número uno. Con 32 millones de copias vendidas a finales de 1983, Thriller se convirtió en el álbum más vendido de la historia.​ El disco estableció el estatus de Jackson como una de las estrellas del pop por excelencia,8​ y le permitió superar algunas barreras raciales.9​ Además, con este proyecto, se convirtió en uno de los primeros artistas en utilizar los vídeos musicales como herramientas de promoción, destacando los de «Thriller», «Billie Jean» y «Beat It», que se transmitieron de manera continua en la cadena de televisión MTV.