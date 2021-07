Hosteleros de la costa expresan al alcalde de Orihuela su preocupación por la mala situación que atraviesa el sector

Los hosteleros han reclamado que no generalicen las medidas y que tengan en cuenta cada sector ya que en sus locales se cumplen todas las normas sanitarias, lo que serviría para que los jóvenes pudieran estar más controlados evitando así que se reúnan sin control. Muchos hosteleros han advertido que van a tener serias dificultades para mantener sus negocios abiertos. “Puede que este verano sobrevivamos, pero no creo que soportemos el invierno”, indicaba el propietario de uno de los bares de la costa de Orihuela.

El alcalde oriolano por su parte les ha expresado que todas estas restricciones se quedan fuera de sus competencias, pero va a trabajar para que se les escuche y esas medidas no se adopten de forma tan generalizada. Considera que son desproporcionadas y “todos preferimos que nuestros hijos estén en locales controlados y no en zonas donde no haya nadie que les vigile. Creo que antes de tomar todas estas medidas deberían escuchar a este sector que está siendo muy castigado y espero que se acelere lo antes posible la vacunación de los más jóvenes. Tanto el sector turístico como el de la hostelería son seguros y el mensaje que lanzan de criminalizarlos no es el más indicado y deberían cambiarlo por el de responsabilidad y prudencia individual”.