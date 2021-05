Han recibido homenaje los sacerdotes que han cumplido 60, 50 y 25 años de presbiterio, así como los fallecidos en el último año

En la celebración de hoy del Día del Clero el obispo Jesús Murgui ha estado acompañado por el oriolano y obispo emérito de Canarias, D. Francisco Cases, su consejo episcopal y el número de sacerdotes que ha permitido el aforo establecido por las medias sanitarias actuales.

Y ha sido ocasión como siempre para rendir homenaje a aquellos sacerdotes que cumplen 60, 50 y 25 años de presbiterio. A todos ellos les ha dirigido palabras de ánimo, agradecimiento y felicitación: “Volvamos al amor primero de nuestra ordenación. Pidamos al Señor fuerza e ilusión y que mantenga viva la llama de la gracia de nuestro ministerio en unos tiempos nada fáciles, siendo luz y sabor de Cristo en nuestra vocación” ha afirmado el obispo diocesano en su homilía.

“Por mi parte no tendré tiempo suficiente para dar las gracias por estos años en los que nunca he dejado de sentir el amor de Dios y la Virgen. Siempre lo he encontrado en la Iglesia en todos mis destinos, tanto en Valencia como en Menorca, Mallorca y Orihuela-Alicante rodeado de tantos obispos, sacerdotes, colaboradores, laicos y consagrados que han sido la alegría de mi ministerio en tantos momentos” ha concluido. Al final de la ceremonia se ha hecho entrega de una publicación especial conmemorativa de las bodas de plata episcopales de monseñor Jesús Murgui y se le ha hecho entrega de una cruz pectoral regalo de su presbiterado.