Guardamar aprueba iniciar el programa mixto de empleo y formación para mujeres

Los alumnos trabajadores participantes beneficiarios de esta ayuda son seleccionados tras la remisión por el Espai Labora de Torrevieja de tres candidatos por cada puesto a cubrir, para posteriormente ser partícipes de un proceso de selección a través de una comisión mixta Ayuntamiento de Guardamar del Segura y representación de sindicatos más significativos. La contratación de las personas seleccionadas se formalizará el 27 de octubre de 2022.

Es la primera vez que LABORA pon en marcha este programa dirigido a mujeres que se suma al tradicional programa mixto (cuyo inicio previsto en nuestra localidad es diciembre de 2022), intentando mejorar la empleabilidad de las mujeres, un colectivo cuyas tasas de paro son más altas que la de los hombres.

Gisela Teva Concejal de Promoción Económica ha señalado que “el Ayuntamiento de Guardamar del Segura es consciente de la importancia de la formación para que los colectivos de personas desempleadas mejoren su empleabilidad”. La edil ha recordado el importante esfuerzo que el Ayuntamiento realiza a través de la Concejalía de Promoción Económica, indicado que “este año se han puesto en marcha programas mixtos de empleo y formación, sumando tanto las ayudas recibidas por este concepto como las aportaciones municipales, por un importe de más de 1.300.000€ en fondos, cifras que muestran una voluntad clara de apoyar a los colectivos con mayores dificultades de incorporación al mercado laboral”.

José Luis Sáez Alcalde de Guardamar ha mostrado su agradecimiento a LABORA “por la estrecha colaboración que mantiene con esta población, ya que nos ofrece la oportunidad de mejorar y potenciar las políticas municipales de apoyo a los más desfavorecidos, y dinamizar la economía local mediante contrataciones de personas desempleadas, incrementando indirectamente la actividad económica, tanto en compras a proveedores locales como en la mejora de los servicios públicos”.

Los talleres de empleo, son un programa mixto de empleo y formación cuya finalidad es mejorar la inserción de colectivos de demandantes de empleo inscritos en LABORA, a través de contratos temporales para la formación en alternancia en programas de empleo y formación, cuya condición es no disponer de titulación oficial relacionada con el puesto, no haber tenido un contrato de formación previo del mismo nivel formativo y sector productivo, no haber realizado el mismo puesto en la empresa durante más de 6 meses, independientemente del tipo de contrato. Además se ha previsto la contratación de un director y un docente de la especialidad en jardinería.

El importe resuelto favorablemente al Ayuntamiento de Guardamar del Segura es de 251.354,40€.